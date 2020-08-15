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Aktüel

İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den BAE'ye "hatadan dönün" çağrısı

Yeniakit Publisher
2020-08-15 12:09:11 -
İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den BAE'ye "hatadan dönün" çağrısı

İSTANBUL (AA) - İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İsrail arasındaki anlaşmaya tepki göstererek BAE'ye "hatadan dönün" çağrısında bulundu.

İran devlet televizyonuna göre, Koronavirüs ile Ulusal Mücadele Kurulu toplantısında konuşan Ruhani, "Bunları uyarıyoruz. İsrail'e bölgede alan oluşturmayın. Aksi takdirde farklı bir karşılık bulursunuz." dedi.

Anlaşmanın büyük bir hata ve ihanet olduğunu vurgulayan Ruhani, "Umuyorum ki, uyarıları dinler ve yanlış yoldan dönerler." ifadelerini kullandı.

- BAE ile İsrail arasındaki normalleşme anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos Perşembe günü İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da Trump’ın paylaşımını alıntılayarak, "Bu tarihi bir gün." değerlendirmesi yapmıştı.

BAE'nin resmi ajansı WAM'ın haberinde ise İsrail ile BAE'nin, ilişkilerin tesisi için "ortak bir yol haritası" belirleme konusunda anlaştığı ve iki ülkeden yetkililerin ilerleyen haftalarda bir araya gelerek farklı alanlarda ikili anlaşmalar imzalayacağı ifade edilmişti.

BAE, 1979’da Mısır’ın, 1994’te de Ürdün’ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasını imzalayan üçüncü Arap ülkesi oldu.

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