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Aktüel İran, ABD seçimlerine müdahale suçlamaları üzerine İsviçre Büyükelçisi'ni bakanlığa çağırdı
Aktüel

İran, ABD seçimlerine müdahale suçlamaları üzerine İsviçre Büyükelçisi'ni bakanlığa çağırdı

- İran Dışişleri Bakanlığı: - "İran, ABD rejimi yetkililerinin tekrarlanan, uydurma, beceriksiz ve hileli raporlarını reddederken, mevcut iki adaydan hangisinin Beyaz Saray'a çıkacağının Tahran için hiçbir fark oluşturmayacağını bir kez daha vurguluyor"

Yeniakit Publisher
2020-10-22 13:23:39 -
İran, ABD seçimlerine müdahale suçlamaları üzerine İsviçre Büyükelçisi'ni bakanlığa çağırdı

ANKARA (AA) - İran, başkanlık seçimlerine müdahale etmeye çalıştığına dair ABD istihbarat kurumları tarafından yöneltilen suçlamalar üzerine ABD'nin İran'daki temsilcisi konumunda olan İsviçre'nin Tahran Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD'de 3 Kasım'da düzenlenecek başkanlık seçimlerine Tahran'ın müdahale etmeye çalıştığına dair ABD istihbarat kurumları tarafından yöneltilen suçlamaların "uydurma" olduğu ifade edildi.

Açıklamada, "İran, ABD rejimi yetkililerinin tekrarlanan uydurma, beceriksiz ve hileli raporlarını reddederken, mevcut iki adaydan hangisinin Beyaz Saray'a çıkacağının Tahran için hiçbir fark oluşturmayacağını bir kez daha vurguluyor." ifadelerine yer verildi.

Söz konusu suçlamalar üzerine ABD'nin İran'daki çıkarlarını koruyan İsviçre'nin Tahran Büyükelçisi'nin Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı belirtildi.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ile Ulusal İstihbarat Direktörlüğü (DNI) yetkilileri, Rusya ve İran'ın ABD'de 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerine müdahale etmeye çalıştığını ve bazı seçmenlerin bilgilerinin ele geçirildiğinin tespit edildiğini açıklamıştı.

DNI Direktörü John Ratcliffe, "İran'ın, Başkan Donald Trump'a zarar vermeyi ve seçmenlerin gözünü korkutmayı amaçlayan e-mailler attığını gördük." demişti.

Trump yönetiminin, İran'a yönelik "azami baskı" politikası nedeniyle ekonomik açıdan büyük sorunlarla karşılaşan Tahran'ın, ABD'deki seçimlerde Demokrat Parti'nin adayı Joe Biden'ın kazanmasını istediği yorumları yapılıyor.

Biden, seçimleri kazanması halinde Başkan Yardımcısı olduğu dönemde İran ile imzalanan nükleer anlaşmaya geri döneceğini açıklamıştı. Buna karşılık Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani başta olmak üzere İranlı yetkililer, ABD'deki seçim sonuçlarının İran için önemli olmadığını savunuyor.

Diplomatik ilişkilere sahip olmayan, Tahran ile Washington arasındaki diplomatik meseleler İsviçre aracılığıyla yürütülüyor.

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