Irak'ta terör örgütü DEAŞ saldırısı: 2 ölü

SALAHADDİN (AA) - Irak'ın Diyala ilinde, terör örgütü DEAŞ'ın bir Haşdi Şabi mensubunun evine baskın düzenleyerek, kendisi ve eşini öldürdüğü belirtildi.

Orduda görevli Yüzbaşı Cemil el-Ubeydi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DEAŞ'lı teröristlerin ülkenin doğusundaki Diyala vilayetinde gece saatlerinde bir Haşdi Şabi mensubunun evine baskın düzenlediğini söyledi.

Haşdi Şabi unsuru ve eşinin saldırı sonucu öldüğünü aktaran Ubeydi, faillerin yakalanması için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Salahaddin Ortak Operasyonlar Komutanlığında görevli Yüzbaşı Said Muhammed de Tuzhurmatu ilçesindeki DEAŞ hedeflerine topçu birliklerince operasyon düzenlendiğini aktardı.

Muhammed, operasyon sonucu 4 teröristin öldürüldüğünü kaydetti.

- Faili meçhul cinayetler

Yüzbaşı Muhammed ayrıca kentteki Sabur Camisi'nde müezzin olarak görev yapan bir kişinin kimliği henüz tespit edilemeyen kişi veya kişilerin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybettiğini belirtti.

Muhammed, saldırının nedenine dair detay vermezken, faillerin yakalanması için çalışıldığını aktardı.

- DEAŞ'ın Irak'taki varlığı

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014’te Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de, örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 2,5 yıl geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerinde saldırıları devam ediyor.