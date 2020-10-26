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Aktüel Irak'ta son 24 saatte Kovid-19'dan 48 kişi yaşamını yitirdi
Aktüel

Irak'ta son 24 saatte Kovid-19'dan 48 kişi yaşamını yitirdi

Yeniakit Publisher
2020-10-26 17:08:44 -
Irak'ta son 24 saatte Kovid-19'dan 48 kişi yaşamını yitirdi

BAĞDAT (AA) - Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 48 artarak 10 bin 671'e yükseldi.

Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında son 24 saatte 48 kişi daha yaşamını yitirdi, 3 bin 691 yeni vaka tespit edildi, 3 bin 244 kişi de sağlığına kavuştu.

Böylece virüs kaynaklı can kaybı 10 bin 671'e, vaka sayısı 455 bin 398'e çıkarken, iyileşen hasta sayısı ise 384 bin 593'e ulaştı.

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