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Aktüel

Irak’ta, son 24 saatte 119 kişi Kovid-19’a yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-05-13 21:43:29 -
Irak’ta, son 24 saatte 119 kişi Kovid-19’a yakalandı

BAĞDAT (AA) - Irak’ta, son 24 saatte 119 kişinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı, bunun da son günlerin en yüksek vaka sayısı olduğu açıklandı.

Sağlık ve Çevre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, başkent Bağdat başta olmak üzere ülke genelinde bir günde 119 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Böylece Irak'ta Kovid-19’a yakalananların sayısı 3 bin 32’ye yükselirken ölü sayısı da 115 olarak açıklandı.

- Sağlık Bakanı'ndan "vaka artışı" uyarısı

Vaka sayısının artması üzerine açıklama yapan Sağlık ve Çevre Bakanı Hasan Temimi, "Dini törenler ve ev ziyaretleri, Kovid-19 vaka sayısını artırdı." dedi.

Güvenlik güçlerinin sokağa çıkma yasağına uymayanlara karşı önlemlerini artıracağını belirten Temimi, vatandaşlara salgının yayılmasını önlemek için tavsiyelere uymaları çağrısında bulundu.

Irak’ta, yeni tip koronavirüs nedeniyle saat 17.00 ile sabah saat 05.00 arası sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

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