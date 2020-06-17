  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Irak'ta Kovid-19 nedeniyle bir günde 61 kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-06-17 19:01:15 -
Irak'ta Kovid-19 nedeniyle bir günde 61 kişi öldü

BAĞDAT (AA) - Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 61 kişi öldü, 1555 yeni vaka tespit edildi.

Irak Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan son verilere göre, son 24 saatte ülke genelinde 61 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Böylece ülke genelinde yaşamını yitirenlerin sayısı 773'e ulaştı.

Açıklamada, 1555 yeni vakanın tespit edilmesiyle Kovid-19'a yakalanan kişi sayısının 12 bin 711'e yükseldiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, başkent Bağdat'ta bir günde 27 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği, 568 yeni vaka kaydedildiği dolayısıyla Bağdat'ın salgından en çok etkilenen vilayet olduğu belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı