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Aktüel Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı'ndan ülkesi ile Türkiye arasındaki iş birliğinin önemine vurgu
Aktüel

Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı'ndan ülkesi ile Türkiye arasındaki iş birliğinin önemine vurgu

Yeniakit Publisher
2020-10-11 16:02:34 -
Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı'ndan ülkesi ile Türkiye arasındaki iş birliğinin önemine vurgu

BAĞDAT (AA) - Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım el-Araci, ülkesi ile Türkiye arasındaki iş birliğinin önemini vurguladı.

Ulusal Güvenlik Müsteşarlığı Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Araci ile Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız bir araya geldi.

Araci, görüşmede, "Irak ile Türkiye arasındaki iş birliği çok önemli. Ortak maslahata dayalı dengeli ilişkiler kurulması için bu iş birliğinin geliştirilmesi ve tüm engellerin ortadan kaldırılması, yolları üzerindeki tüm sorunların çözülmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Görüşmede, Türkiye ile Irak arasındaki iş birliğinin önemine işaret eden Büyükelçi Yıldız da bunun her alanda geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Yıldız, ayrıca Irak Başbakanı Mustafa el-Kazimi'ye en kısa zamanda Türkiye'yi ziyaret davetini ilettiğini aktardı.

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