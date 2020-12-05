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Spor İPTAL Dün saat 22.10'da yayımlanan, "2020 Kulüpler Dünya Kupası, gelecek yıl Japonya'da düzenlenecek" başlıklı haberimizi iptal ederek aşağıdaki haberi yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA
Spor

İPTAL Dün saat 22.10'da yayımlanan, "2020 Kulüpler Dünya Kupası, gelecek yıl Japonya'da düzenlenecek" başlıklı haberimizi iptal ederek aşağıdaki haberi yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA

2021 FIFA Kulüpler Dünya Kupası Japonya'da düzenlenecek

Yeniakit Publisher
2020-12-05 02:51:50 -
İPTAL Dün saat 22.10'da yayımlanan, "2020 Kulüpler Dünya Kupası, gelecek yıl Japonya'da düzenlenecek" başlıklı haberimizi iptal ederek aşağıdaki haberi yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA

İSTANBUL (AA) - Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), 2021 Kulüpler Dünya Kupası'nın Japonya'nın ev sahipliğinde düzenleneceğini duyurdu.

FIFA'dan yapılan açıklamada, daha önce Çin'de düzenlenmesi planlanan ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen turnuvanın Aralık 2021'de Japonya'da yapılacağı belirtildi.

Katar'ın ev sahipliği yapacağı 2020 FIFA Kulüpler Dünya Kupası da salgın sebebiyle 1-11 Şubat 2021'e ertelenmişti.

FIFA böylece, aynı yıl içinde bu turnuvayı iki kez düzenlemiş olacak.

Öte yandan, FIFA Futbol Paydaşları Kurulunun (FSC) kadın futboluna yönelik yeni küresel standartlar içeren teklifleri FIFA Konseyi tarafından kabul edildi.

Buna göre, özellikle hamilelikten kaynaklanan hak kayıplarını önlemeyi amaçlayan teklif doğrultusunda kadınlar, en az 14 hafta annelik iznine ayrılacak ve bu süre zarfında sözleşmedeki maaşının 3'te 2'sini alacak.

Kulüpler, işe dönüş sonrası kadın futbolcuları takıma geri alacak ve formlarına kavuşmaları için tıbbi destek verecek.

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