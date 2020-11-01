IKBY'de Kovid-19 dolayısıyla eğitime bir ay ara verildi

ERBİL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında eğitim 1 Aralık 2020'ye kadar durduruldu.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Aso Hevezi, Kovid-19 ile Mücadele Komisyonu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, okulların 1 Aralık'a kadar tatil edildiğini belirtti.

Hevezi, eğitime verilen bir aylık aranın tüm devlet ve özel okulları kapsadığını ifade etti.

Daha önce alınan bir karara göre, IKBY'de yüz yüze eğitime sadece 1, 2 ve 12. sınıflarda devam edileceği, diğer sınıflar için ise online eğitim verileceği kaydedilmişti.

IKBY'de bugüne kadar 77 bin 79 vaka tespit edilirken, 2 bin 483 kişi de virüs nedeniyle hayatını kaybetti.



