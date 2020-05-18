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İHH'dan Gazze'de ihtiyaç sahibi 400 aileye yardım

Yeniakit Publisher
2020-05-18 21:55:29 -
İHH'dan Gazze'de ihtiyaç sahibi 400 aileye yardım

GAZZE (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, hayırseverlerin fitrelerini İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan ihtiyaç sahibi 400 aileye dağıttı.

Gazze'deki İHH ofisinin halkla ilişkiler sorumlusu Mahmud eş-Şurafa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayırseverlerin ramazan fitrelerinin, Gazze'de ihtiyaç sahibi 400 aileye ulaştırıldığını belirtti.

Yardım projesinin, abluka, yoksulluk ve işsizlikle beli bükülen Gazzelilere destek kapsamında gerçekleştirildiğini belirten Şurafa, İHH'nın bölgedeki yardım faaliyetlerine devam edeceğini söyledi.

Şurafa, İHH'nın mayıs ayının başlarında Gazze'deki 14 bin 392 Filistinli yetime nakdi yardımda bulunduğunu, ramazanda da gıda kolileri ve iftarlık yiyecek gibi projeler gerçekleştirdiğini hatırlattı.

Gazze Şeridi'nde yaşayan yaklaşık 2 milyon Filistinli, yıllardır İsrail tarafından uygulanan gayriinsani abluka nedeniyle çok zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor.

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