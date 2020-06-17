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Aktüel

Husiler, hükümetle yapılan esir takası sonucu 8 kişiyi teslim aldıklarını duyurdu

Yeniakit Publisher
2020-06-17 17:45:22 -
Husiler, hükümetle yapılan esir takası sonucu 8 kişiyi teslim aldıklarını duyurdu

İSTANBUL (AA) - Yemen'deki İran destekli Husiler, hükümetle yaptıkları esir takası sonucu 8 kişiyi teslim aldıklarını açıkladı.

Husilerin "esirler dosyası sorumlusu" Abdulkadir el-Murteda, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, hükümet ile Dali ilinde yapılan esir takasıyla Husilerden 8 kişinin teslim alındığını belirtti.

Esir takasının yerel aracılar vasıtasıyla gerçekleştirildiğini aktaran Murteda, teslim aldıkları 8 kişiye karşılık hükümete kaç kişi teslim edildiği konusunda ise bilgi vermedi.

Hükümetten konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Murteda, 8 Nisan'da Twitter hesabından yaptığı açıklamada da hükümet ile El-Cevf ve El-Hudeyde illerinde yapılan esir takasıyla Husilerden 9 kişinin teslim alındığını belirtmişti.

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