HRW'den Mısır yargısına "ihtiyati tutukluluk süresi kararlarını gözden geçirme" çağrısı

İSTANBUL (AA) - Merkezi New York'ta bulunan İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Mısır yönetimini yüzlerce tutukluyu etkileyen ihtiyati hapis süresini uzatma kararlarını gözden geçirmeye çağırdı.

HRW'den yapılan yazılı açıklamada, Mısır mahkemelerinin, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çerçevesinde, tutukluların ihtiyati hapis süresinin uzatılmasıyla ilgili duruşmaları askıya aldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, Mısırlı yargıçlara, ihtiyati tutukluluk süresinin uzatılması yönündeki kararı derhal gözden geçirmeleri ve hapiste tutulmalarıyla ilgili yasal bir zorunluluk yoksa bu durumdaki tutukluların serbest bırakılmaları çağrısında bulunuldu.

HRW'nin 5 avukata dayandırdığı açıklamaya göre Mısır yargısı, mart ayının ortalarında tüm tutukluların ihtiyati hapis süresini duruşma yapmaksızın mayıs ayının başına kadar uzatmıştı.

Mısır'da 15 Mart'ta Kovid-19'la mücadele çerçevesinde sınırlı hizmetler hariç mahkemeler kısmen kapatılmış ve kapatma kararı bu ay başına kadar uzatılmıştı.

- Mısır'da ihtiyati tutukluluk



Mısır'da yönetime 2013 yılında askeri darbeyle el konulmasının ardından çıkarılan düzenlemeye göre, daha önce 6 ila 18 ay arasında değişen ihtiyati tutukluluk süreleri en az 2 yıl şeklinde uygulanmaya başlamıştı.



O dönem geçici cumhurbaşkanlığı görevine getirilen Anayasa Mahkemesi Başkanı Adli Mansur ise idam ve müebbet hapis istemiyle yargılananların 2 yıllık azami ihtiyati tutukluluk sınırlamasını kaldırmıştı.



Uluslararası insan hakları örgütleri ve Mısır'daki insan hakları kuruluşları, ihtiyati tutukluluk sürelerinin uzun olduğunu savunarak, bunun muhalifler ile aktivistlere karşı kullanıldığına dikkati çekiyor.