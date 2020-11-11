  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Han Yunus katliamının 64. yılında Gazze Şeridi'nde anma etkinliği düzenlendi
Aktüel

Han Yunus katliamının 64. yılında Gazze Şeridi'nde anma etkinliği düzenlendi

Yeniakit Publisher
2020-11-11 17:49:40 -
Han Yunus katliamının 64. yılında Gazze Şeridi'nde anma etkinliği düzenlendi

GAZZE (AA) - İsrail ordusuna bağlı birliklerin 1956'da Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde 600'den fazla kişiyi katletmesinin 64. yılında kentte anma etkinliği düzenlendi.

Han Yunus Belediyesi ile Han Yunus Katliamı Şehitlerini Anma ve Belgeleme Komitesinin ortaklaşa gerçekleştirdiği etkinliğe, çok sayıda Filistinli ve yerel yetkililer katıldı.

Komite Başkanı Selim es-Saka anma töreninde yaptığı konuşmada, "Siyonist çetelerin tarihi, Mısır kanının Filistin kanına karıştırıldığı Han Yunus katliamı dahil halkımıza yönelik katliamlarla doludur." dedi.

Saka, sözlerine şöyle devam etti:

"Han Yunus katliamı, şehitlerini unutmayan ve Filistin özgürlüğüne kavuşana kadar mücadele ve direnişin sembolleri olarak hafızalarında yaşatmaya devam edecek halkımızın ortak bilincinde hala yer etmektedir."

Han Yunus Belediye Başkanı Ala el-Batta da AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İşgalci İsrail Filistinlilere karşı savaş suçu işledi ve suçluların kaçınılmaz cezalarını almaları için bu suçları belgelemeli ve Uluslararası Ceza Mahkemesine başvurmalıyız." diye konuştu.

Batta, "yetkili makamlara katliamı belgeleme, davaları hazırlama ve uluslararası mahkemelere dava açma" çağrısında bulundu.

İsrail, İngiltere ve Fransa üçlüsünün 1956 yılında Mısır Cumhurbaşkanı Cemal Abdunnasır'ın Süveyş Kanalı'nı kamulaştırma kararı almasının ardından Mısır'a açtıkları savaş sırasında İsrail ordusuna bağlı birlikler, Gazze'nin Han Yunus kentinde Mısır ve Filistinli 600'den fazla kişiyi katletmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Joe Biden'ı şoke eden sözler!
Dünya

Joe Biden'ı şoke eden sözler! "Senin için sivilleri öldürdüm"

ABD'de bir eski askerin, Demokrat Parti'nin adayı Joe Biden'a, "Neden savaş yanlısı birine oyumuzu verelim? Sizin için o savaşlarınızda biz ..
7 Bakanlıkta kritik atamalar Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı
Siyaset

7 Bakanlıkta kritik atamalar Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı

Önemli bakanlık atamaları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kapsamda Adalet Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığ..
Dünya bunu konuşuyor! Koronavirüs aşısını yaptıranlardan flaş yorum
Korona Virüs

Dünya bunu konuşuyor! Koronavirüs aşısını yaptıranlardan flaş yorum

ABD merkezli ilaç devi Pfizer ve Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin ile eşi Özlem Türeci'nin başında olduğu BioNTech şirketinin geliştir..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay