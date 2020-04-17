  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Hamas: İsrail hapishanelerindeki Filistinlileri özgürlüğüne kavuşturmak için çalışıyoruz

2020-04-17 19:17:33 -
Hamas: İsrail hapishanelerindeki Filistinlileri özgürlüğüne kavuşturmak için çalışıyoruz

GAZZE (AA) - Hamas, İsrail hapishanelerindeki Filistinlileri özgürlüğüne kavuşturmak için yoğun çaba sarf ettiklerini bildirdi.

Hamas'ın yurt dışındaki lideri Mahir Salah, 17 Nisan Filistin Esirler Günü münasebetiyle yaptığı yazılı açıklamada, Hareket'in siyasi, hukuki ve diğer çeşitli yollarla İsrail hapishanelerindeki Filistinlileri savunmak ve onları özgürlüğüne kavuşturmak için çalıştığını belirtti.

"Hamas Filistinli esirler meselesini dünya kamuoyuna taşıma konusundaki kararlılığına bağlı." ifadesini kullanan Salah, Filistinli tutukluların hayatını tehdit eden yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) onları korumak ve serbest bırakılmalarını sağlamak için ise İsrail'e daha fazla uluslararası baskı yapılması gerektiğini vurguladı.

Salah, Filistinli tutukluların serbest bırakılması meselesinin Hamas'ın öncelikleri arasında yer aldığına dikkati çekti.

Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Filistin Ulusal Konseyi 1974'te 17 Nisan'ı "Esirler Günü" olarak ilan etmişti. Filistinliler her yıl 17 Nisan'da düzenledikleri etkinliklerle İsrail hapishanelerindeki tutuklular meselesini dünya kamuoyunun gündemine getirmeye çalışıyor.

Filistin makamlarının raporlarına göre, İsrail 1967'den bu yana yaklaşık 1 milyon Filistinliyi tutukladı.

İsrail hapishanelerindeki Filistinli sayısının halihazırda 5 bine ulaştığı, bunlardan 10'u kanser 700'ünün de çeşitli hastalıkları olduğu ifade ediliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2017 model Skoda Superb
Satılık 2017 model Skoda Superb

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı