  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Hafter milislerinden Trablus’un güneyine roketli saldırı: 1 ölü 11 yaralı

2020-04-17 18:41:19 -
Hafter milislerinden Trablus’un güneyine roketli saldırı: 1 ölü 11 yaralı

TRABLUS (AA) - Libya’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’e bağlı milislerin başkent Trablus’un güneyine düzenledikleri roketli saldırıda 1 sivil hayatını kaybetti.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UMH) bağlı Sağlık Bakanı Müsteşarı Emin el-Haşimi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hafter milislerinin Trablus’un güneyindeki Haşimiyye bölgesine roketli saldırı düzenlediğini söyledi.

Haşimi, saldırı sonucu bir kişinin yaşamını yitirdiğini 11 kişinin yaralandığını belirtti.

Bu sabah Hafter milislerinin Trablus’un güneyindeki Ayn Zara bölgesine düzenledikleri roketli saldırıda Trablus Üniversitesi Hastanesi'nde görevli doktor hayatını kaybetmişti.

Libya hükümet güçlerinin 13 Nisan Pazartesi günü, Trablus’un batısından Tunus sınırına kadar 3 bin kilometrekarelik alanda kontrolü sağlamasının ardından Hafter milisleri, başkentin güneyine saldırılarını yoğunlaştırdı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2017 model Skoda Superb
Satılık 2017 model Skoda Superb

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı