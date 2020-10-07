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Aktüel Gazze'de zeytin hasadı etkinlikleri düzenleniyor
Aktüel

Gazze'de zeytin hasadı etkinlikleri düzenleniyor

Tarım Bakanlığı tarafından düzenlenen ve çeşitli sanatsal gösterilere sahne olan etkinliklerde katılımcılara zeytin, zeytin yağı gibi yöresel ürünler ikram edildi

Yeniakit Publisher
2020-10-07 21:12:46 -
Gazze'de zeytin hasadı etkinlikleri düzenleniyor

GAZZE (AA) - İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde başlayan zeytin hasadı ve yağ sıkım dönemi münasebetiyle farklı bölgelerde etkinlikler düzenlendi.

Gazze'deki Tarım Bakanlığı tarafından düzenlenen etkinliklere, çiftçiler, belediye meclis yetkililerinin yanı sıra devlet ve özel kurum temsilcileri katıldı.

Gazze'nin güneyindeki Huzaa Beldesi'ndeki törende sanatsal gösteriler ile zeytin, zeytinyağı, kekik gibi yöresel ürünlerin yer aldığı sofralar hazırlandı.

Zeytin hasadı ve yağ sıkım şenliğine katılanlar Filistin bölgesine has yöresel tarım kıyafetleri ile Kufiyye olarak bilinen atkıları giydi.

- Zeytin üreriminde gerileme

Tarım Bakanlığı Vekili İbrahim el-Kudra, bu yılki zeytin üretiminin geçen yılın aksine senelik yerel pazar ihtiyacının yüzde 55 ila 60'ını karşıladığını belirtti.

Geçen yılki zeytin ve zeytin yağının yeterli olduğunu anımsatan Kudra, üretimdeki bu düşüşün verdiği mahsul miktarı seneden seneye değişen zeytin ağacının doğasıyla ilgili olduğunu aktardı.

Gazze'de yaklaşık 33 bin dönüm zeytin bahçesi olduğuna işaret eden Kudra, yaklaşık 23 bin ton zeytin toplanmasının beklendiğini söyledi.

- "2020 zeytin yılı"

Gazze'nin kuzeyindeki Cebaliye beldesinde de belediye tarafından düzenlenen hasat etkinliğine çok sayıda Filistinli katıldı.

Belediye yetkilileri ve çalışanları zeytin toplanması ve yağ sıkımı işlemlerinde çiftçilere yardım etti.

Cebaliye Belediye Başkanı Mazin en-Neccar, zeytinin önemine binaen 2020'nin zeytin yılı olarak belirlendiğini söyledi.

Belediyeye ait onlarca dönüm arazinin, zeytin yetiştirmek için tahsis edildiğini kaydeden Neccar, şunları söyledi:

"Belediye ilgili kurumların iş birliğiyle yürütülen faaliyetler çerçevesinde gelecek dönem, İsrail buldozerlerinin söktüğü arazilerde yetiştirmek üzere çiftçilere zeytin fidanı desteği sağlayacak."

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