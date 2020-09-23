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Spor Galatasaray, Terim yönetiminde Avrupa'da 80. sınavında
Spor

Galatasaray, Terim yönetiminde Avrupa'da 80. sınavında

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda yarın Hajduk Split ile karşılaşacak Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde daha önce Avrupa kupalarında oynadığı 79 karşılaşmada 31 galibiyet, 17 beraberlik ve 31 yenilgi yaşadı - Sarı-kırmızılı takım, Terim idaresinde girdiği 5 Avrupa kupası eleme turundaki 9 maçı da kazanarak tur atlayan taraf oldu - Fatih Terim'le UEFA Kupası'nı kazanan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de çeyrek final oynama başarısı gösterdi

Yeniakit Publisher
2020-09-23 11:07:16 -
Galatasaray, Terim yönetiminde Avrupa'da 80. sınavında

İSTANBUL (AA) - EMRAH OKTAY - UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda yarın sahasında Hırvatistan'ın Hajduk Split takımı ile karşılaşacak Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Avrupa arenasındaki 80. maçına çıkacak.

Sarı-kırmızılı takımla önemli başarılara imza atan Terim, Avrupa kupalarındaki tecrübesiyle dikkati çekiyor.

Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarında bugüne dek 79 karşılaşma oynadı. Sarı-kırmızılı takım, 67 yaşındaki teknik adam yönetimindeki bu karşılaşmaların 31'ini kazanırken, 17'sinde berabere kaldı, 31'ini ise kaybetti.

Sarı-kırmızılı takım, Terim yönetimindeki Avrupa kupası maçlarında 107 gol atarken, kalesinde ise 117 gol gördü.

Galatasaray'ın Avrupa kupalarında Fatih Terim yönetimindeki performansı şöyle:

Organizasyon O G B M A Y
UEFA Şampiyonlar Ligi53 14 11 28 54 92
UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri8 80 0 23 5
UEFA Kupası ve Avrupa Ligi 14 6 6 2 21 14
Kupa Galipleri Kupası4 3 0 1 9 6
TOPLAM 79 31 17 31 107 117


- Kupa ikide 14 maç


Galatasaray, Fatih Terim idaresinde yarın eski adı UEFA Kupası olan Avrupa Ligi'nde 15. maçını oynayacak.

Sarı-kırmızılı takım, Terim yönetiminde Avrupa'nın iki numaralı kupasında daha önce çıktığı 14 maçta altışar galibiyet ve beraberlik ile 2 mağlubiyet yaşadı.

Bu müsabakalarda 21 gol atan Galatasaray, rakiplerinin 14 gole engel olamadı.


- Galatasaray, Fatih Terim ile elenmedi


Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde girdiği 5 Avrupa kupası ön eleme turundan da galip ayrılan taraf oldu.

Sarı-kırmızılı takım, Terim yönetiminde 4'ü UEFA Şampiyonlar Ligi, 1'i de UEFA Avrupa Ligi olmak üzere 5 ön eleme turunda mücadele etti.

Galatasaray, Terim yönetiminde UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemelerindeki 8, UEFA Avrupa Ligi ön elemelerindeki 1 müsabakanın tamamından da galip ayrıldı.

Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1997-1998 sezonunda İsviçre'nin Sion, 1998-1999 sezonunda aynı ülkenin Grasshoppers, 1999-2000 sezonunda Avusturya'nın Rapid Wien, 2003-2004 sezonunda ise Bulgaristan'ın CSKA Sofya takımlarını ikişer maçta da mağlup etti.

Galatasaray, son olarak geçen hafta UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu maçında Azerbaycan'ın Neftçi takımını tek maçta yenerek saf dışı bıraktı.

Sarı-kırmızılı takım, bu müsabakalarda toplamda 26 gol bulurken, kalesinde sadece 6 gol gördü.


- UEFA Kupası'nda şampiyonluk, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final


Sarı-kırmızılı takım, Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarında önemli başarılara imza attı.

Galatasaray, Fatih Terim ile 1999-2000 sezonunda finalde Arsenal'i geçerek UEFA Kupası şampiyonluğuna ulaştı ve Avrupa'daki ilk kupasını kazandı.

Tecrübeli teknik adam idaresinde 2012-2013 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı bir performans ortaya koyan sarı-kırmızılılar, çeyrek final oynama başarısı gösterdi.

Sarı-kırmızılı takım, Terim ile Avrupa kupalarında Real Madrid, Juventus, Manchester United, Paris Saint-Germain, Milan ve Borussia Dortmund gibi önemli ekipler karşısında zafer yaşadı.

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