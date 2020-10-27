Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İslam karşıtı tutumu Adana'da protesto edildi

ADANA (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İslam karşıtı ifadeleri nedeniyle Adana'da protesto edildi.

Konfederasyon üyeleri, Macron'un İslam karşıtı tutumuna tepki göstermek amacıyla İstasyon Meydanı'nda bir araya geldi.

Memur-Sen Adana İl Temsilcisi Mehmet Sezer, burada yaptığı açıklamada, Macron'un ifade özgürlüğü adı altında doğrudan insanların inançlarına saldıran kin, nefret ve terörle şekillenmiş zihinler tarafından çizilmiş karikatürlere sahip çıkarak teröre, kine ve nefrete ortak olduğunu kaydetti.

Macron'un insandan, adaletten ve İslam'dan korktuğunu savunan Sezer, "Son birkaç yüzyılda bütün insanlık öğrendi ki özgürlük Batı'da sadece bir slogandan ibarettir. Batı, adil dünyadan ve özgür insandan korkmaktadır. İslam da tam olarak bu iki kavramın gerçek karşılığını vaat etmektedir. Hiç kimse hiç kimsenin dinine, hükümlerine ve kutsallarına hakaret etme, onları yok etme hakkına sahip değildir ve olamayacaktır." diye konuştu.

Sezer, inanca ve değerlere savaş açanlara, kutsallarına hakaret edenlere karşı dayanışmayı güçlendireceklerini ve birlikte mücadele edeceklerini kaydetti.