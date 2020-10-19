Filistinli nişanlı çift İsrail engeli nedeniyle kavuşamıyor

GAZZE (AA) - NUR EBU IYŞE - İlginç bir tesadüfle hayatları birleşen Filistinli çift, beraat günü sayarak geçirdikleri nişanlılık döneminin ardından yapmayı planladıkları düğünlerini, İsrail engeli nedeniyle gerçekleştiremiyor.

Gazzeli Fatin Naim (39), Doğu Kudüs'teki bir İsrail hapishanesinde 23 yıl geçirdikten sonra serbest bırakılan nişanlısı Eymen el-Yasini (44) ile İsrail'in Gazze'den Doğu Kudüs'e geçiş izni vermemesi nedeniyle bir araya gelemedi.

Yasini'nin hapishaneden çıktığı gün düğün yapmayı kararlaştıran nişanlıların hayalleri, İsrail'in koyduğu engeller yüzünden gerçek olamadı ve çift, düğünlerini ertelemek zorunda kaldı.

AA muhabirine içinde bulunduğu sıkıntılı durumu anlatan Naim, "Bugün Eymen'le düğün günümüz olacaktı ancak işgalci İsrail'in kararı ve kısıtlamaları yüzünden düğünümüzü yapamadık." ifadesini kullandı.

- Eylemde destek için fotoğrafını taşıdığı tutuklu, nişanlısı oldu

İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara destek için katıldığı bir gösteride, tutuklulardan birinin fotoğrafını taşıdığını anlatan Naim, o an kendisi için herhangi bir tutukludan farklı olmayan bu kişinin gelecekte nişanlısı olacağını bilmediğini söyledi.

Serbest bırakılması için fotoğrafını taşıdığı o tutuklu Yasini'nin, hapishanedeki televizyondan eylemi takip ettiği sırada kendisini gördüğünü belirten Naim, Yasini'nin talebi üzerine ailesinin 2018 yılı Ağustos ayında telefon üzerinden nişan teklifinde bulunduğunu ifade etti.

Naim, "O gün fotoğrafını taşıdığım kişinin bugün soyadını taşıyacağım aklımın ucundan geçmezdi. Kader, gerçekten." ifadelerini kullandı.

İsrail'in uyguladığı Gazze ablukası ve hapishanelerdeki sıkı uygulamalar nedeniyle çiftin nişan sırasında gerçekleştirdikleri evlilik akitleri 7 aylık bir süre sonunda gerçekleşebildi.

- Nişanlılık süreci

Filistinli çiftin nişanlılık süreci, alışılmışın dışında gerçekleşti. Çift arasındaki iletişim her zaman aracılar üzerinden sağlandı.

Yasini, hapishanede çekilmiş fotoğraflarını ve mektuplarını ailesi ya da serbest bırakılan arkadaşları üzerinden Gazze'deki nişanlısı Naim'e ulaştırdı.

Fatin Naim ise bu süreçte nişanlısını hiç ziyaret edemedi. O da Yasini'ye mesajını, ziyaretine gidebilen ailesi üzerinden iletti.

- Düğün hazırlıkları yapıldı

Nişanlı çift aracılar üzerinden kurdukları bu iletişimle, Yasini'nin hapishaneden çıktığı ilk gün düğün yapmayı kararlaştırdı.

Bu süreçte Yasini'nin ailesi düğün hazırlıklarını tamamladı; oğullarının eşiyle yaşayacağı evi hazırladı. Naim de yeni kıyafetlerini ve düğün elbisesini Doğu Kudüs'e gönderdi.

Heyecanla bir araya gelecekleri günü bekleyen çift, İsrail'in Naim'e Gazze'den çıkış izni vermemesi nedeniyle büyük bir hayal kırıklığına uğradı.

- Hapisten çıkan nişanlısını sanal ortamda karşıladı

Fatin Naim, Ayzeriye bölgesi ile Gazze arasındaki engel ve mesafelere rağmen, nişanlısının ailesinin yaptığı canlı yayın üzerinden Filistinli tutuklunun serbest bırakılış anına tanıklık etti.

Uzaktan da olsa nişanlısı ile ailesinin sevincine ortak olan Naim, kendisi de Gazze'deki evinde küçük bir kutlama tertip etti. Yöresel Filistin kıyafetlerini giyen gelin adayı, nişanlısının serbest bırakılması münasebetiyle misafirlerine tatlı ikram etti.

"Geleneksel Filistin kıyafeti olan düğün elbisem Ayzeriye'ye ulaştı ama ben İsrail zulmü yüzünden gidemedim. Bu abluka yüzünden büyük sıkıntı çekiyoruz." diyen Naim, yetkililerden gerekli izinleri alıp Gazze'den çıkabilmesi için kendisine yardım etmelerini istedi.