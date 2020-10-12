  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Filistin Başbakanı Iştiyye: "İsrail'de barış için ciddi bir ortak yok"
Aktüel

Filistin Başbakanı Iştiyye: "İsrail'de barış için ciddi bir ortak yok"

Yeniakit Publisher
2020-10-12 23:28:20 -
Filistin Başbakanı Iştiyye: "İsrail'de barış için ciddi bir ortak yok"

RAMALLAH (AA) - Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, İsrail'de barışa ciddi bakan bir ortak bulunmadığını söyledi.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Iştiyye, Avrupa Parlamentosu Dışişleri Komitesinin yaklaşık 80 üyesiyle video konferans yöntemiyle bir toplantı gerçekleştirdi.

Burada konuşan Iştiyye, "İsrail işgali altında inleyen Filistin halkı, adil siyasi çözümden en çok istifade edecek taraftır. Ancak halihazırda İsrail'de barış için ciddi bir ortak yok." dedi.

Iştiyye, Filistin halkının, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletini kurma fırsatı elde edemediğini ve mülteciler sorununa adil bir çözüm bulunamadığını kaydetti.

Muhtemel bir siyasi çözümün Filistin topraklarındaki işgali sona erdirmeyi temel alması gerektiğine işaret eden Iştiyye, AB'yi Filistin devletini tanımaya çağırdı.

Filistin Başbakanı, işgalin mevcut haliyle İsrail'in işine yaradığını, bu sayede Filistin topraklarına, su kaynaklarına ve insan gücüne el konulduğunu ifade etti.

İsrail ile varılan normalleşme anlaşmalarına da değinen Iştiyye, bu anlaşmaların "barış karşılığında toprak" ilkesine değil "işgal devam ederken karşılıksız barış" ilkesine hizmet ettiğini dile getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos'ta BAE, 11 Eylül'de de Bahreyn'in İsrail'le "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen resmi törende, İsrail ile BAE ve Bahreyn arasında "ilişkilerin normalleştirilmesine" yönelik anlaşmalar imzalanmıştı.




Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
O ilimizde altın, gümüş ve uranyum rezervi bulundu
Ekonomi

O ilimizde altın, gümüş ve uranyum rezervi bulundu

Erzurum'un Karaçoban ilçesinin Hacı Bayram ile Cokrez mevkisi arasında 150 hektar alanda altın, gümüş ve uranyum rezervi bulundu.
Altın alacakları böyle uyardı: 23 Ekim'e dikkat
Ekonomi

Altın alacakları böyle uyardı: 23 Ekim'e dikkat

Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar devam ediyor. CNN Türk eski spikeri Beste Uyanık altın için kritik tarihin 23 Ekim olduğunu söyledi...
Süleyman Soylu'dan sert tepki: Kötü yola düşmüşsün Allah kurtarsın
Gündem

Süleyman Soylu'dan sert tepki: Kötü yola düşmüşsün Allah kurtarsın

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ODA TV Haber Müdürü ve Cumhuriyet Gazetesi yazarı Barış Terkoğlu'nun kendisiyle ilgili sözlerine sert tepki ..
Satılık 2013 model Audi A4
Satılık 2013 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay