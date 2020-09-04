  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Fas'ta 39, Lübnan'da 4 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Aktüel

Fas'ta 39, Lübnan'da 4 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-09-04 23:42:53 -
Fas'ta 39, Lübnan'da 4 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Fas'ta 39, Lübnan'da 4 kişi hayatını kaybetti.

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 39 kişi daha hayatını kaybederken, ülkede toplam ölü sayısı 1253'e yükseldi.

Açıklamada, 1750 yeni vakanın tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 68 bin 605'e, iyileşen sayısının da 1260 artışla 52 bin 483'e ulaştığı belirtildi.

- Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle son bir gün içerisinde 4 kişinin daha hayatını kaybettiği, 527 kişide virüs tespit edildiği, 373 kişinin iyileştiği duyuruldu.

Açıklamada, toplam can kaybının 183'e, vaka sayısının 19 bin 480'e, iyileşenlerin sayısının da 5 bin 592'ye ulaştığı aktarıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Şimdi onlar düşünsün! Türkiye'den S-400 bombası
Gündem

Şimdi onlar düşünsün! Türkiye'den S-400 bombası

Türkiye, Doğu Akdeniz'de haklarını gasp etmeye çalışan Yunanistan ve destekçisi AB ülkelerine karşı 6 maddelik bir plan hazırladı. KKTC'de v..
Uzman isim kritik detayı paylaştı: Yunanistan ile çatışma oradan başlayacak
Gündem

Uzman isim kritik detayı paylaştı: Yunanistan ile çatışma oradan başlayacak

Güvenlik Uzmanı Ceyhun Bozkurt, Türkiye ile Yunanistan arasında başlaması muhtemel olası çatışmanın Meis'ten başlayacağını söyledi...
Telefonunuza gelen bu mesajı sakın açmayın! Tek tıkla banka hesabınızı boşaltıyorlar
Korona Virüs

Telefonunuza gelen bu mesajı sakın açmayın! Tek tıkla banka hesabınızı boşaltıyorlar

Dolandırıcılar şimdi de koronavirüs üzerinden vatandaşları dolandırmaya başladı. Dolandırıcı hackerler vatandaşların cep telefonlarında gön..
Satılık 2017 model Renault Clio
Satılık 2017 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı