Fas'ta 39, Lübnan'da 4 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Fas'ta 39, Lübnan'da 4 kişi hayatını kaybetti.



Fas Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 39 kişi daha hayatını kaybederken, ülkede toplam ölü sayısı 1253'e yükseldi.



Açıklamada, 1750 yeni vakanın tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 68 bin 605'e, iyileşen sayısının da 1260 artışla 52 bin 483'e ulaştığı belirtildi.



- Lübnan



Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle son bir gün içerisinde 4 kişinin daha hayatını kaybettiği, 527 kişide virüs tespit edildiği, 373 kişinin iyileştiği duyuruldu.

Açıklamada, toplam can kaybının 183'e, vaka sayısının 19 bin 480'e, iyileşenlerin sayısının da 5 bin 592'ye ulaştığı aktarıldı.