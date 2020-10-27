Faslı doktor: "Kovid-19 salgınının ikinci dalgasına ilişkin göstergeler endişe verici"

RABAT (AA) - HALİD MECDUB - Faslı Göğüs Hastalıkları Uzmanı Profesör Dr. Muhammed el-Beyaz, ülkede yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ikinci dalgasının başlangıcına dair göstergelerin endişe verici boyutta olduğunu belirtti.

Son dönemde vaka sayılarında kayda değer artış görüldüğünü söyleyen Beyaz, virüsün yayılması ve bunu engellemek için alınan tedbirler ile yaşanan gelişmelere ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

II. El-Hasan Üniversite Hastanesi profesörlerinden Beyaz, vaka sayılarındaki artışa işaret ederek, "Kovid-19 salgınının ikinci dalgasına ilişkin göstergeler endişe verici. Fas da son zamanlarda diğer ülkelerdeki gibi salgının ikinci dalgasının başlangıcına dair bu endişe verici belirtilere tanık oluyor." ifadesini kullandı.

Epidemiyolojik göstergenin, vaka sayılarına ilişkin açıklanan günlük rakamlar ile daha belirleyici olduğunu kaydeden Beyaz, bu göstergelere göre ağustostan bu yana günlük yaklaşık 1000 olan vaka sayısının eylül ayında 2 bine yükseldiği, son bir haftada ise günlük vaka sayısının 3 bini aştığının görüldüğünü kaydetti.

Beyaz, ülkede görülen artışın Avrupa'ya özgü ikinci dalganın başlangıcına işaret eden küresel eğilim kapsamında olduğunu ifade etti.

- "Durum, sonbaharda kötüleşebilir"

Faslı uzman, "Ülkedeki epidemiyolojik durum, özellikle sonbahar mevsiminde kötüleşmeye devam edebilir." dedi.

Özellikle büyük şehirlerdeki vaka sayılarında yaşanan artışlardaki en büyük etkenin halkın normal yaşantısına dönmesinden kaynaklandığını söyleyen Beyaz, bunun yanı sıra okulların açılması ve gerek vatandaşlar gerekse yetkililer tarafından alınan tedbirlerin azaltılması nedeniyle durumun daha da kötüleştiğini savundu.

Fas'ta eğitim 7 Eylül'de velilerin tercihine göre uzaktan ve yüz yüze olarak başlamıştı. Ancak yetkililer, vaka sayılarındaki artış nedeniyle bazı eğitim kurumlarının kapatılması ve uzaktan eğitime devam edilmesi kararı almıştı.

Beyaz, salgının ülkedeki sağlık sistemini de olumsuz etkilediğine dikkati çekerek, "Sağlık sistemini etkileme olasılığının en belirleyici göstergesi, salgın nedeniyle yaşanan günlük ölüm sayısındaki artışla birlikte kritik vaka sayısının ikiye katlanması." dedi.

- Salgınla mücadele

Beyaz, "Salgınla mücadele kapsamında, bazı büyük şehirlerde başlayan kısmi karantina uygulamalarının artırılması, Kovid-19 ile mevsimsel grip arasında ayrım yapılabilmesi için muayenelerin artırılması gerekiyor." diye konuştu.

Faslı profesör ayrıca virüsün yaşlılar başta olmak üzere risk grubundakilere bulaşmasını önlemek için alınan tedbirlerin sıkı şekilde takip edilmesi gerektiğini aktardı.

Hastaların yoğun bakıma intikalinin önlenmesi adına yarı kritik dönemde müdahalelerin önemine işaret eden Beyaz, Kovid-19 tedavisi için tahsis edilen hastane idaresinin, özellikle solunum servislerinin yeniden bu duruma hazırlanması gerektiğini kaydetti.

Faslı profesör, bu önlemlerin ülkedeki sağlık sisteminin çökmesini ve kapsamlı karantina tedbirlerinin yeniden alınmasını engellemek için yeterli olacağını vurguladı.

Sağlık Bakanlığına ait son verilere göre ülkede ilk vakanın görüldüğü 2 Mart'tan bu yana virüs kaynaklı toplam can kaybı 3 bin 373'e, vaka sayısı 199 bin 745'e yükselirken 165 bin 922 kişi de iyileşti.