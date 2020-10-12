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Aktüel Fas, Ürdün, Lübnan ve Cezayir'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı
Aktüel

Fas, Ürdün, Lübnan ve Cezayir'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Yeniakit Publisher
2020-10-12 22:40:18 -
Fas, Ürdün, Lübnan ve Cezayir'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Fas'ta 2 bin 636'ya, Ürdün'de 207'ye, Lübnan'da 466'ya ve Cezayir'de 1809'a yükseldi.

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 31 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, 1357 kişinin virüse yakalandığı, 2 bin 91 kişinin de iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, can kayıplarının 2 bin 636'ya, vakaların 153 bin 761'e, iyileşenlerin ise 129 bin 498'e çıktığı kaydedildi.

- Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada ise 16 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği, 1147 kişinin virüse yakalandığı, 118 kişinin de iyileştiği aktarıldı.  

Açıklamada, toplam ölü sayısının 207'ye, vakaların 26 bin 73'e, iyileşenlerin 6 bin 219'a yükseldiği ifade edildi.

- Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19'dan 7 kişi daha yaşamını yitirdi, 1056 yeni vaka tespit edildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybı 466'ya, vaka sayısı da 54 bin 624'e çıktı.

Ülkede, iyileşen hasta sayısı ise 23 bin 941'e ulaştı.

- Cezayir

Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında 8 kişi daha yaşamını yitirdi ve 153 yeni vaka tespit edildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybı 1809'a, vaka sayısı 53 bin 325'e, iyileşen hasta sayısı da 108 artarak 37 bin 382'ye ulaştı.

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