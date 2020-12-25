  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Erdoğan: "Ekonomisi sağlam ülkelerin dahi hazırlıksız yakalandığı bu salgın, özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan devletlerin yükünü ağırlaştırmıştır. Salgınla birlikte korumacılığın yayıldığına, gümrük duvarlarının yeniden yükseldiğine, içe kapanma
Aktüel

Erdoğan: "Ekonomisi sağlam ülkelerin dahi hazırlıksız yakalandığı bu salgın, özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan devletlerin yükünü ağırlaştırmıştır. Salgınla birlikte korumacılığın yayıldığına, gümrük duvarlarının yeniden yükseldiğine, içe kapanma

Yeniakit Publisher
2020-12-25 14:09:56 -
Erdoğan: "Ekonomisi sağlam ülkelerin dahi hazırlıksız yakalandığı bu salgın, özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan devletlerin yükünü ağırlaştırmıştır. Salgınla birlikte korumacılığın yayıldığına, gümrük duvarlarının yeniden yükseldiğine, içe kapanma
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hafıza kartındaki yüzlerce fotoğraf teknik müdahaleyle kurtarıldı! PKK'ya büyük darbe
Gündem

Hafıza kartındaki yüzlerce fotoğraf teknik müdahaleyle kurtarıldı! PKK'ya büyük darbe

Şırnak-Cizre'de terör örgütü PKK'nın çukur eylemleri sırasında kullandığı sözde karargah binasının yıkıntıları arasında 5 sene sonra toprağa..
Senegalli isim ‘Bu ilk kez oluyor’ diyerek duyurdu: Erdoğan'ı seçtik
Dünya

Senegalli isim ‘Bu ilk kez oluyor’ diyerek duyurdu: Erdoğan'ı seçtik

Senegal'de Jamra isimli sivil toplum kuruluşunun Başkan Yardımcısı Mame Mactar Gueye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yılın kişisi seçt..
Tarih böyle ikiyüzlülük görmedi! HDP'li Günay da 'kadın hakkı savunuculuğuna' sığınıyor
Siyaset

Tarih böyle ikiyüzlülük görmedi! HDP'li Günay da 'kadın hakkı savunuculuğuna' sığınıyor

Kendisini kadın hakkı savunucusu olarak pazarlayan HDP Mardin Milletvekili Ebru Günay, terör örgütü PKK'nın taciz ve tecavüzde bulunduğu kad..
Satılık 2017 model Volkswagen Golf
Satılık 2017 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay