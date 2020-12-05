  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Diyarbakır sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü
Aktüel

Diyarbakır sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü

Yeniakit Publisher
2020-12-05 11:25:50 -
Diyarbakır sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor.

Ülke genelinde dün 21.00'de başlayan ve 7 Aralık Pazartesi 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kentin işlek noktalarında polis ekipleri tarafından denetimler yapıldı.

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kente cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü.

Cadde ve sokakların boş kaldığı kentin önemli tarihi ve turistik yerleri arasında bulunan merkez Sur ilçesinde de sessizlik hakim oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mete Yarar açıkladı! Pompeo Türkiye'yi neden hedef aldı?
Gündem

Mete Yarar açıkladı! Pompeo Türkiye'yi neden hedef aldı?

Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, görevinde son dönemlerini yaşayan Mike Pompeo'nun NATO'da Türkiye'yi hedef alan söylemleriyle ilgili, "Savunma s..
Ahmet Şimşirgil'den çarpıcı uyarı: Bu kitaplar ilahiyatlarda okutuluyor! Peygamberimiz'i...
Gündem

Ahmet Şimşirgil'den çarpıcı uyarı: Bu kitaplar ilahiyatlarda okutuluyor! Peygamberimiz'i...

Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, bir süre önce Kur’an-ı Kerim hakkında, “Bu Allah dili mi?” diyen ilahiyatçı Mustafa Öztürk'ün kitaplarında da bir..
İstanbul'u borç batağına sürükleyen Ekrem İmamoğlu ihanete imza attı!
Siyaset

İstanbul'u borç batağına sürükleyen Ekrem İmamoğlu ihanete imza attı!

İstanbul'u 580 milyon dolar daha borçlandıran CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK Parti'nin borçla İstanbul..
Satılık 2016 model Peugeot 3008
Satılık 2016 model Peugeot 3008

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay