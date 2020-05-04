Çin'in Guangdong eyaletinde, yabancılara karşı "ırkçılık" karşıtı tedbirler alındı

ANKARA (AA) - Çin'in Guangdong eyaletinde Afrika kökenli kişilerin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalganın yayılmasına sebep oldukları gerekçesiyle kötü muamele ve ayrımcılığa tabi tutulmasının ardından "ırkçılık" karşıtı önlemler uygulamaya konuldu.

South China Morning Post'un haberine göre, eyalet yetkilileri, Afrika kökenlilere yapılan kötü muamelenin uluslararası bir mesele haline dönüşmesi üzerine ırkçılığı önlemek amacıyla Afrikalı diplomatlar ve yerel işletmecilerle toplantı düzenledi.

Toplantıda, eyaletteki hizmet sağlayıcılarına yabancılara karşı "ırkçılığa karşı durma" çağrısında bulunuldu.

Tedbirler kapsamında işletmecilerin yabancılara Çinlilerden farklı davranmasına izin verilmeyeceği belirtildi.

Yabancıların yanı sıra milliyet, cinsiyet, renge dayanan ayrımcılığa karşı durulması gerektiği kaydedildi.

Ev sahiplerinin yabancıların kira sözleşmelerini yeniden düzenlemek ya da depozitolarını vermeme hakkının bulunmadığı vurgulandı.

Toplu taşımalarda karşılaşılan ırkçı davranışlara dikkat çekilen toplantıda, yabancıları almayan ticari taksi ve otobüs şoförlerine soruşturma açılacağı kaydedildi.

Öte yandan, yabancıların her türlü ayrımcılığı şikayet edebilmeleri için 24 saat açık şikayet hattı oluşturulduğu bilgisi paylaşıldı.

Çin'in Guangzhou başta olmak üzere birçok kentinde yabancıların, özellikle de siyahilerin ikinci Kovid-19 dalgasından sorumlu tutularak restoranlar ve hastaneler dahil kamusal alanlara alınmadığı, evlerinden ve kaldıkları otellerden çıkarıldıkları, sokaklarda darbedildiklerine ilişkin görüntüler sosyal medyada geniş yer bulmuştu.

Yaşananlara Afrika Birliği'nin yanı sıra kıtadan çok sayıda ülke de tepki göstermişti.