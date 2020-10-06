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Ekonomi Çerkezköy Endüstriyel Fuarı on-line açıldı
Ekonomi

Çerkezköy Endüstriyel Fuarı on-line açıldı

Fuar kapsamında demir-çelik, makine, elektrik, elektronik, mekanik, inşaat ve yapı malzemeleri, teknoloji ve yazılım gibi birçok sektörden firma dijital platformda stant oluşturdu

Yeniakit Publisher
2020-10-06 16:52:23 -
Çerkezköy Endüstriyel Fuarı on-line açıldı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Çerkezköy Endüstriyel Fuarı" yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında on-line açıldı.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ile Trakya Kalkınma Ajansı iş birliğinde on-line düzenlenen fuarın açılışında konuşan Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, fuarın Kovid-19 tedbirleri kapsamında sanal ortamda gerçekleştirildiğini söyledi.

Salgınının dünyayı etkisi altına aldığını hatırlatan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Ülkeler sanayi ve tarımsal nitelikleriyle gelişmişliklerini tamamlar. Bu yüzden sanayimizi, üretimimizi ve nitelikli insan yetiştirmeyi tamamlamalıyız. Bunu çevre ile uyumlu yapmak mecburiyetindeyiz. Çerkezköy, Çorlu, Ergene ve Kapaklı, coğrafi konumu, ulaşım yollarına yakınlığı nedeniyle büyümeye ve gelişmeye oldukça elverişlidir. Bu avantajlı konumu değerlendirmek ve iş gücümüzü arttırmamız gerekmektedir."

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise salgın süresince sahada olduklarını ifade ederek "Hükümetimizle görüştük. Kredi garanti fonu destekleri, vergi ve SGK primlerinin ertelenmesi, üzerimizdeki çeşitli mali yüklerin indirilmesi ile reel sektörümüzün ayakta kalmasını sağladılar. Bundan sonra da oda ve borsa başkanları ile sizlerin sesini duyurmaya, dertlerinize tercüman olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin de fuar kapsamında dijital platformda demir-çelik, makine, elektrik, elektronik, mekanik, inşaat ve yapı malzemeleri, teknoloji ve yazılım, sağlık, tekstil ve konfeksiyon, otomotiv, kimya, plastik ve gıda sektöründen çok sayıda firmanın stant açtığını belirtti.

Sanal stantların üç gün boyunca 24 saat açık olacağını anlatan Şahin, "Katılımcı firmalarımızın yetkilileri ziyaretçiler ile ikili görüşmeler yapmak, tanışmak, iş anlaşmaları gerçekleştirmek için hazır bekliyorlar. Sanal fuarımızı tüm katılımcı ve ziyaretçiler için bir fırsat olarak görüyoruz." dedi.

Fuar, 8 Ekim'de sona erecek.

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