Bahreyn ve Fas'ta Kovid-19'la mücadelede yeni ekonomik önlemler alındı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) etkileriyle mücadele kapsamında Bahreyn ve Fas'ta yeni ekonomik önlemler alındı.

Bahreyn hükümeti, Kovid-19 salgını karşısında verilen mücadeleye destek için bakanlıkların ve onlara bağlı kurumların harcamalarının yüzde 30 azaltılması yönünde karar aldı.

Bakanlar Kurulundan yapılan yazılı açıklamada, kamu yararı gerektirmedikçe bakanlıklar ve merkezi yönetmeliğe tabi olsun ya da olmasın devlet kurumlarının işletme giderleri bütçesinin yüzde 30 azaltılmasına karar verildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca Bakanlar Kurulunun, 2020 yılı genel giderler bütçesi çerçevesinde salgınla mücadele kapsamında acil harcamaları karşılamak için bazı inşaat ve danışmanlık projelerinin yeniden gözden geçirilmesini onayladığı aktarıldı.

- Fas'ta özel sektör çalışanlarının üçte biri işsiz kaldı

Fas Çalışma ve Mesleki Entegrasyon Bakanı Muhammed Emkiraz, ülkedeki özel sektör çalışanlarının yaklaşık yüzde 61'inin salgından etkilendiğini ve çalışanların yüzde 31'inin işsiz kaldığını belirtti.

Emkiraz, Meclis'teki Sosyal Sektörler Komitesi önünde yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınının yansımalarından ülkede sosyal güvenlik fonuna dahil olan 216 bin şirketten, 131 bin 955'inin zarar gördüğünü bunun da özel sektörün yaklaşık yüzde 61'ine tekabül ettiğini belirtti.

Faslı Bakan ayrıca 2 milyon 600 bin çalışandan, 808 bin 199'unun işsiz kaldığını kaydetti.

Sosyal güvenlik fonuna dahil olup işten çıkarılanlara aylık 2 bin dirhem (yaklaşık 200 dolar) tahsis edildiğini söyleyen Emkiraz, işsiz kalanların ayrıca fona yaptığı ödemelerin hazirana kadar askıya alındığını ifade etti.