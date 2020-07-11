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Ayasofya'nın ibadete açılması kararı Moritanya'da sevinçle karşılandı

Yeniakit Publisher
2020-07-11 00:44:33 -
Ayasofya'nın ibadete açılması kararı Moritanya'da sevinçle karşılandı

HARTUM (AA) - Moritanya'da halk Ayasofya'nın ibadete açılması kararı sevinç ve memnuniyetle karşıladı.

Başkent Novakşot'ta, İstanbul'un fethinin sembolü ve İslam dünyasında büyük öneme sahip Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılması kararından ötürü dualar edildi.

Ayasofya'nın ibadete açılmasına çok sevindiklerini söyleyen bir grup Novakşotlu, aldıkları bu güzel haber nedeniyle deve kurban etti.

Kararın ikinci bir fetih olduğuna, bu olayın İslam tarihinde yeni bir sayfa açacağına ve Müslümanların birliğine vesile olacağına inandıklarını belirten Moritanyalılar, Türkiye halkı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.





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