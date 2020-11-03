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Aktüel Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı
Aktüel

Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı

- Son 24 saatte Suudi Arabistan'da 19, Libya'da 13, Umman'da 8, Kuveyt'te 3 kişi yaşamını yitirdi

Yeniakit Publisher
2020-11-03 18:18:45 -
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Suudi Arabistan'da 5 bin 456'ya, Umman'da 1264'e, Libya'da 893'e, Kuveyt'te 789'a yükselirken, Katar'da da vaka sayıları arttı.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgında 19 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 473 yeni vaka tespit edildiği, 481 kişinin iyileştiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybının 5 bin 456'ya, vaka sayısının 348 bin 510'a yükseldiği ülkede, iyileşenlerin sayısı 335 bin 153'e ulaştı.

- Libya

Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 hastası 13 kişinin yaşamını yitirdiği, 781 kişinin enfekte olduğu, 387 kişinin iyileştiği kaydedildi.

Açıklamada, toplam can kaybının 893'e, vakaların 63 bin 688'e, iyileşenlerin sayısının da 36 bin 995'e yükseldiği aktarıldı.

- Umman

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da son 24 saatte 8 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, 376 kişinin enfekte olduğu, 345 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, ölü sayısının 1264'e, vakaların 116 bin 528'e, iyileşenlerin ise 106 bin 540'a çıktığı ifade edildi.

- Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle 3 kişi daha yaşamını yitirdi, 787 yeni vaka kaydedildi, 694 kişi iyileşti.

Son verilerle toplam can kaybı 789'a, vaka sayısı 128 bin 80'e yükselirken, sağlığına kavuşanların sayısı 119 bin 80'e ulaştı.

- Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 226 kişide Kovid-19 tespit edildiği, 206 kişinin sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Açıklamada, toplam vaka sayısının 133 bin 143'e, sağlığına kavuşanların da 130 bin 202'ye çıktığı bildirildi.

Salgın nedeniyle yeni can kaybının yaşanmadığı belirtilen açıklamada, bugüne kadar 232 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği aktarıldı.

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