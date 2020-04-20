Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölüm ve vaka sayıları artıyor

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Suudi Arabistan'da 103, Cezayir'de 384'e yükselirken, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Irak'ta vaka sayıları arttı.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanı Tevfik er-Rabia düzenlediği basın toplantısında, 6 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu koronavirüs kaynaklı can kaybı sayısının 103'e yükseldiğini belirtti.



Rabia, 1122 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 10 bin 484'e çıktığını, iyileşenlerin sayısının da 1490'a ulaştığını söyledi.

- Cezayir

Cezayir Sağlık Bakanlığına bağlı Koronavirüs Gözlem ve Takip Komitesi Sözcüsü Cemal Fevrar, yaptığı açıklamada, 9 kişinin daha Kovid-19'dan yaşamını yitirdiğini, böylelikle toplam can kaybının 384'e yükseldiğini ifade etti.

Fevrar, 89 kişinin daha enfekte olmasıyla toplam vaka sayısının 2 bin 718'e yükseldiğini, sağlığına kavuşanların sayısının 1099 olduğunu kaydetti.

- BAE

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 484 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısının 7 bin 265'e yükseldiği aktarıldı.

- Irak

Irak Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, 35 yeni enfekte ile ülkedeki toplam vaka sayısının 1574'e, iyileşenlerin sayısının ise 1043'e yükseldiğini duyurdu.



Yeni can kaybının yaşanmadığı ülkede 82 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetmişti.



