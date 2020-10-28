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Aktüel Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı
Aktüel

Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Yeniakit Publisher
2020-10-28 15:28:06 -
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Tunus'ta 1153'e, Umman'da 1208'e, Libya'da 823'e, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 485'e yükselirken, Katar'da vaka sayıları arttı.

Tunus Sağlık Bakanlığının açıkladığı rakamlara göre, pazar ve pazartesi günleri boyunca 52 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybederken, 2 bin 125 yeni vakanın tespit edilmesiyle ülkedeki toplam vaka sayısı 54 bin 278'e yükseldi.

Ülkede şu ana kadar virüs kaynaklı toplam can kaybının 1153'e yükseldiği bilgisi paylaşıldı.

- Umman

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 5 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, 614 kişinin enfekte olduğu belirtildi.

Açıklamada, can kaybının 1208'e, vakaların 114 bin 434'e, iyileşenlerin sayısının da 103 bin 60'a çıktığı ifade edildi.

- Libya

Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamada ise Kovid-19 hastası 11 kişinin yaşamını yitirdiği, 899 kişinin enfekte olduğu kaydedildi.

Açıklamada, ölü sayısının 823'e, vakaların 58 bin 874'e, iyileşenlerin sayısının da 709 artarak 32 bin 962'ye yükseldiği aktarıldı.

- BAE

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle 3 kişi daha yaşamını yitirdi, 1400 yeni vaka tespit edildi, 2 bin 118 kişi ise sağlığına kavuştu.

Virüs kaynaklı can kaybının 485'e, vaka sayısının 129 bin 24'e yükseldiği ülkede, sağlığına kavuşanların sayısı 124 bin 647'ye ulaştı.

- Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 250 kişinin enfekte olduğu belirtildi.

Açıklamada, vakaların 131 bin 939'a, iyileşenlerin 128 bin 884'e ulaştığı aktarıldı.

Katar'da bugüne kadar 230 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.



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