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Aktüel Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı
Aktüel

Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Yeniakit Publisher
2020-10-25 16:59:12 -
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Irak'ta 10 bin 623'e, Suudi Arabistan'da 5 bin 269'a, Umman'da 1174'e, Kuveyt'te 746'ya yükseldi.

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 55 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, 2 bin 554 kişinin enfekte olduğu, 3 bin 140 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, ölü sayısının 10 bin 623'e, vakaların 451 bin 707'ye, iyileşenlerin 381 bin 349'a yükseldiği aktarıldı.

- Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 hastası 15 kişinin vefat ettiği, 323 kişinin enfekte olduğu 335 kişinin de iyileştiği aktarıldı.

Açıklamada, can kayıplarının 5 bin 296'ya, vakaların 344 bin 875'e, iyileşenlerin 331 bin 330'a yükseldiği ifade edildi.

- Umman

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 27 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği, 1095 kişinin enfekte olduğu, 1329 kişinin iyileştiği kaydedildi.

Açıklamada, ölü sayısının 1174'e, vakaların 112 bin 932'ye, iyileşenlerin sayısının da 99 bin 278'e çıktığı belirtildi.

- Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 2 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği, 708 kişinin enfekte olduğu, 661 kişinin iyileştiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, can kayıplarının 746'ya, vakaların 121 bin 635'e, iyileşenlerin 112 bin 771'e ulaştığı aktarıldı.

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