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Aktüel Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Aktüel

Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Yeniakit Publisher
2020-11-22 20:52:18 -
Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da sokağa çıkma kısıtlaması başladı

ANTALYA (AA) - Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının tekrar başlamasıyla cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

İçişleri Bakanlığının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından kent genelinde insan ve araç yoğunluğu en düşük seviyeye ulaştı.

Kentteki alışveriş merkezleri, mağaza, kuaför, restoran, lokanta ve diğer işletmeler tekrar kısıtlama saatinin yaklaşmasıyla iş yerlerinin önündeki masa, sandalye ve tekstil ürünlerini içeriye alarak kepenkleri indirdi.

Sokağa çıkma kısıtlamasının ilk saatlerinde normalde yoğunluğun oluştuğu Konyaaltı Sahili, Cumhuriyet Meydanı ile Işıklar ve Güllük caddelerinde sakinlik hakim oldu.

Kent genelinde önlem alan polis ve jandarma ekipleri ise kapatılması gereken iş yerlerinde, sokak ve caddelerde denetime başladı.

Paket servisi bulunan bazı restoran ve lokantalar ise evlere servis yapmaya devam diyor.

- Muğla

Muğla'nın turizm merkezleri Bodrum, Marmaris ve Fethiye ilçelerinin meydanları, cadde ve sokakları ile yürüyüş yolları boş kaldı.

Normal zamanlarda vatandaşların yoğunluk oluşturduğu Menteşe'de, Cumhuriyet Caddesi başta olmak üzere önemli meydan ve alanlar boş kaldı.

Yoğunluğun yaşandığı önemli turizm merkezlerinden Bodrum, Marmaris, Fethiye ve Sakin Kent Akyaka gibi merkezlerde de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim oldu.

Ekipler, kapatılması gereken iş yerlerinde, sokak ve caddelerde denetimlerini sürdürdü.

- Isparta

Isparta'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle caddeler ve meydanlar boş kaldı.

Kentin en işlek Altı Mart, Mimar Sinan ve Cumhuriyet caddelerinde sessizlik hakim oldu. Marketler, alışveriş merkezleri, berberler kapandı.

Polis ekipleri, sokaktaki vatandaşlara kimlik sordu, kısıtlama hakkında bilgilendirmeler yaptı.

- Burdur

Burdur Cumhuriyet Meydanı'nda Gazi ve Atatürk caddelerinde vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına uydu.

Kısıtlama kapsamında polis ekipleri devriyelerini sıklaştırdı.

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