"Almanya-Türkiye Ortak Yapım Geliştirme Fonu"na başvurular başladı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından ve Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle düzenlenen "İstanbul Film Festivali"nin ortak yapım marketi "Köprüde Buluşmalar"a başvurular başladı.

Medienboard Berlin - Brandenburg ve Hamburg Schleswig - Holstein Film Fonları iş birliği ile iki ülke arasındaki uzun metraj ortak yapım projelerini desteklemeyi amaçlayan "Almanya-Türkiye Ortak Yapım Geliştirme Fonu" 2011 yılında hayata geçirilmişti.

Bu yıl 10. kez geliştirme aşamasındaki çekimine henüz başlanmamış uzun metraj projelere destek verecek olan fona son başvuru tarihi, 15 Eylül olarak belirlendi.



Fon tarafından desteklenen 53 film arasında dünya prömiyerini Berlinale Ana Yarışma'da yapan "Kız Kardeşler", Cannes Film Festivali Eleştirmenler Haftası'nda yapan "Albüm", Berlinale Panorama'da yapan "Ansızın", Forum'da yapan "Nefesim Kesilene Kadar", Generation'da yapan "Mavi Bisiklet" ile "Sesime Gel", Karlovy Vary Film Festivali Ana Yarışma'da yapan "Babamın Kanatları" ve "Kardeşler" bulunuyor.



Destek alan projelerden "Bir Nefes Daha", "Zuhal", "Ela ile Hilmi ve Ali", "Kar ve Ayı" ile "Whitewash" filmlerin çekimleri tamamlandı. Bugüne kadar bu fon tarafından Türkiye- Almanya ortak yapımı filmlere toplam 873 bin 500 avro destek sağlandı.



Başvuruların ve detaylı bilginin "film.iksv.org/tr/atolyeler-ve-fon/almanya-turkiye-ortak-yapim-gelistirme-fonu" adresinden öğrenilebileceği fonda desteklenecek projeler ekim ayında açıklanacak.









