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Aktüel

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk:

"Fikrine güvenenler, edepsiz ifadeler kullanmak zorunda kalmaz"

Yeniakit Publisher
2020-07-30 21:04:45 -
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk:

ANKARA (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Kadın-erkek arasındaki üstünlüğün ancak takvada olduğuna inananlar, nahoş bir üslupla karşılaşınca 'selam' deyip geçmesini de bilirler." ifadesini kullandı.

Selçuk, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Kadın-erkek arasındaki üstünlüğün ancak takvada olduğuna inananlar, nahoş bir üslupla karşılaşınca 'selam' deyip geçmesini de bilirler. Fikrine güvenenler, edepsiz ifadeler kullanmak ya da kategorik ithamlarda bulunmak zorunda kalmaz."


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