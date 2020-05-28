Adana'da 10 bin aileye ramazan yardımı

ADANA (AA) - Adana İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Derneği Başkanı Mahmut Eraslan, ramazan ayında kentte 10 bin aileye yardım ulaştırdıklarını belirtti.

Eraslan, yaptığı yazılı açıklamada, dünya genelinde yaşanan koronavirüs salgınına rağmen İHH çalışanları ve gönüllülerinin önemli organizasyonlara imza attığını ifade etti.

Ramazan boyunca sahada aktif çalıştıklarını ifade eden Eraslan, Adana'da 10 bin aileye yardım ulaştırdıklarını aktardı.

Yardımların yanı sıra koronavirüs salgını sebebiyle yoğun mesai yapan sağlık ve emniyet personeline moral ve motivasyon amaçlı ziyaretler yaptıklarını da belirten Eraslan, 4 bin sağlık ve emniyet personeline çeşitli ikramlarda bulunduklarını kaydetti.

Eraslan, yardımlarının yanında 2 bin 500 kişiye maske dağıttıklarını, ailelere de hijyen kiti ulaştırdıklarını ifade etti.

Sokak hayvanları için de mama ve yem bıraktıklarını aktaran Eraslan, Adana'nın yanı sıra başta Suriye olmak üzere Azerbaycan, Gazze, Güney Afrika, Yemen gibi ülkelere de hayırseverlerin yardımlarını, fitre ve zekatlarını ulaştırdıklarını belirtti.

Eraslan, Kurban Bayramı'nda da dünyanın dört bir yanında organizasyonlar yapacaklarını, bunun için çalışmalara başladıklarını bildirdi.



