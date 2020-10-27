Açlık grevindeki Filistinli tutuklu için Batı Şeria'da eylem düzenlendi

RAMALLAH (AA) - İsrail hapishanesinde 93 gündür açlık grevi yapan Filistinli tutuklu Mahir el-Ahres'e destek için işgal altındaki Batı Şeria'da gösteri düzenlendi.

El-Bire kentindeki Uluslararası Kızılhaç Komitesi önünde bir araya gelen eylemciler, İsrail'in uygulamalarını protesto ederek, Ahres'in serbest bırakılması talebiyle sloganlar attı.

Eylemde konuşma yapan Filistin Esirler Cemiyeti Başkanı Kudra Faris, "Ahres'in sağlık durumu kritik, her an hayatını kaybedebilir. Uluslararası yasalara aykırı olan idari tutukluluk uygulamasını protesto için açlık grevine başlayan Ahres, özgürlük hakkını savunuyor." dedi.

- Açlık grevindeki Filistinli tutuklu "Mahir el-Ahres

İsrail askerlerince Batı Şeria'nın Cenin kentindeki evinden 27 Temmuz'da gözaltına alınan Ahres, Tel Aviv yönetiminin "idari tutukluluk" ve keyfi uygulamalarını protesto etmek için açlık grevine başlamıştı.

Altı çocuk babası Ahres, 1989, 2004, 2009 ve 2018 yıllarında da İsrail güçlerince 4 kere gözaltına alınmış, toplam 62 ay tutuklu kalmıştı.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi, yaptığı açıklamada, açlık grevini sürdüren Filistinli tutuklu Ahres'in sağlık durumunun "kritik" olduğunu bildirmişti.

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.