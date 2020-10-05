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Aktüel ABD'nin İsrail Büyükelçisi: "Biden'ın İran politikası İsrail ve Körfez için iyi olmaz"
Aktüel

ABD'nin İsrail Büyükelçisi: "Biden'ın İran politikası İsrail ve Körfez için iyi olmaz"

Yeniakit Publisher
2020-10-05 15:51:16 -
ABD'nin İsrail Büyükelçisi: "Biden'ın İran politikası İsrail ve Körfez için iyi olmaz"

KUDÜS (AA) - ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman, gelecek ay ABD'de yapılacak başkanlık seçimlerini Demokrat Parti'nin adayı Joe Biden'ın kazanması halinde Washington'un İran politikasının İsrail ve Körfez ülkeleri için kötü olacağını söyledi.

Friedman Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait "Al-Ain" haber sitesine verdiği demeçte, İran'ın ABD'de 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinin "en önemli" konusu olduğunu dile getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski Başkan Barack Obama döneminde İran ile yapılan nükleer anlaşmadan çekilmesine değinen Friedman, şu ifadeleri kullandı:

"İran'a yönelik yaptırımlarla çok iyi bir yerdeyiz ve bu yolda devam edersek İran'ın zararlı faaliyetine son vermekten başka çaresi kalmayacağını düşünüyoruz. İran'ı çok daha iyi bir yere götürmek için gerçekten çok çalıştık. Yeni bir yönetimin bunu baltalayacağını düşünmekten nefret ederim ama ne yazık ki Biden kazanırsa, sanırım olabilir. "

Friedman, Biden'ın seçimi kazanması halinde ABD'nin İran politikasında değişikliğe gidebileceğini kaydederek, "Biden kazanırsa, kişisel görüşüme göre yanlış olacak bir politika değişikliği göreceğiz ve bu İsrail, Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn, Katar ve Kuveyt'in de içinde yer aldığı bölge için kötü olacak." değerlendirmesinde bulundu.

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