ABD, "Hizbullah'ın finansörü" olmakla suçladığı Lübnanlı iş adamını serbest bıraktı

BEYRUT (AA) - Lübnan'daki "Şii Hizbullah örgütünü finanse etmek" suçlamasıyla 3 yıldan beri ABD'de tutuklu bulunan iş adamı Kasım Tacuddin serbest bırakıldı.

Lübnanlı iş adamının ailesi yaptığı yazılı açıklamada, avukatların, sağlık sorunları yaşadığı ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yakalanma riski taşıyan Tacuddin'in salıverilmesi için Washington Federal Mahkemesi'ne başvurduğu belirtildi.

Avukatların başvurusu sonucu Tacuddin'in serbest kaldığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Tacuddin, ABD vatandaşı değildir ancak mevcut seyahat şartları ve kendisinin hukuksal durumu dolayısıyla dönüşü karışık mekanizmalarla gerçekleşti. Dolayısıyla kendisinin dönüşü zaman aldı. Tacuddin, kendisini ABD'den Lübnan'a taşıyan özel bir uçakla bu sabah Beyrut'a ulaştı."

- Kasım Tacuddin kimdir?

ABD, Hizbullah'ı finanse etmekle suçladığı Afrika'da ticaret yapan Lübnanlı iş adamı Tacuddin'in ismini 2009 yılında terör listesine eklemişti.

Fas makamları da 2017 yılında hakkındaki uluslararası yakalama kararı gereği Tacuddin'i gözaltına alarak ABD'ye teslim etmişti.

Tacuddin, Hizbullah'ı finanse etme ve kara para aklama gibi suçlardan 5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Washington Federal Mahkemesi, mayıs ayında 5 yıllık hükmünün geriye kalan 2 yılını tamamlamadan salıverilmesi talebiyle Tacuddin'in sağlığıyla ilgili sunulan raporu kabul etmişti.

ABD basını hükümlü Tacuddin'in, sağlık sorunları ve Kovid-19 salgını riskinden dolayı serbest bırakıldığını aktarmıştı.

Arap basını ise Hizbullah örgütünü finanse etmekle suçlanan Tacuddin'in, İsrail adına ajanlık yapmakla suçlanan Lübnanlı eski asker Amir Fahuri'nin ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği üzerinden yurt dışına çıkarılmasına karşı salıverildiğini öne sürmüştü.

Washington, terör örgütü olarak gördüğü Hizbullah'a yönelik kara parayı engelleme amacıyla yıllardır çok sayıda kişi ve kuruluşu yaptırım listesine alıyor.