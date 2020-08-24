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Aktüel ABD Dışişleri Bakanı: "Diğer Arap ülkelerinin de İsrail ile ilişkileri normalleştireceğinden umutluyum"
Aktüel

ABD Dışişleri Bakanı: "Diğer Arap ülkelerinin de İsrail ile ilişkileri normalleştireceğinden umutluyum"

Yeniakit Publisher
2020-08-24 14:49:45 -
ABD Dışişleri Bakanı: "Diğer Arap ülkelerinin de İsrail ile ilişkileri normalleştireceğinden umutluyum"

KUDÜS (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, bazı Arap ülkelerinin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi İsrail ile ilişkilerin normalleştirilmesi anlaşmasına varacağından ümitli olduğunu söyledi.

Pompeo, Tel Aviv ile bazı Arap ülkeleri arasında normalleşme anlaşmasını teşvik etmek için çıktığı Orta Doğu turunda ilk durağı olan İsrail'e geldi.

Başbakan Binyamin Netanyahu ile Pompeo, Batı Kudüs'teki Başbakanlık ofisinde yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

BAE ve İsrail arasında varılan ilişkilerin normalleştirilmesi anlaşmasına işaret eden Pompeo, "Diğer Arap ülkelerinin de buna (ilişkilerin normalleştirilmesi anlaşmasına) katılacağından umutluyum." ifadesini kullandı.

Başbakan Netanyahu da başka Arap ülkelerinin de İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşmasına varabileceği konusunda ümitli olduğunu ve yakın bir gelecekte "güzel haber" verebileceklerini söyleyerek, bir başka Arap ülkesinin daha Tel Aviv yönetimini tanıyabileceğini ima etti.

- Pompeo, BAE'ye F-35 satışı için açık kapı bıraktı

İki liderin basın açıklamasında gündeme gelen bir başka konu ise ABD yönetiminin İsrail ile normalleşme anlaşmasına varan BAE'ye F-35 satıp satmayacağı oldu.

Netanyahu, BAE ile varılan anlaşmanın, bu ülkeye satılacak silahlara konulan vetonun kaldırılmasını içermediğini dile getirerek, "BAE ile herhangi silah anlaşması yapıldı mı bilmiyorum ama bizim pozisyonumuz değişmedi." diyerek Abu Dabi'ye F-35 satışına karşı olduklarını ifade etti.

Pompeo ise BAE'ye F-35 satışına açık kapı bırakarak, şöyle devam etti:

"Amerika Birleşik Devletleri'nin (İsrail’in) niteliksel askeri üstünlüğüne ilişkin yasal bir zorunluluğu var ve buna uymaya devam edeceğiz. Ancak Birleşik Arap Emirlikleri ile de 20 yıldan fazla güvenlik ilişkimiz var.

BAE'ye askeri yardım yaptık ve İran tehdidine karşı halkını koruması için BAE'ye ihtiyaç duyduğu ekipmanların sağlanması sürecini gözden geçirmeye devam edeceğiz. Bunu İsrail'e verdiğimiz sözü koruyarak yerine getireceğiz."

İki liderin basın açıklamasında değindikleri bir başka konu da İran oldu.

Netanyahu, Körfez ülkelerinin de İsrail gibi İran'a uygulanan silah ambargosunun kaldırılmasına karşı olduğunu söyleyerek, "Başta Avrupa'dakiler olmak üzere dostlarımıza tavsiyem odur ki Araplar ve İsrailliler bir konu üzerinde hemfikirse bunun dikkate alınması gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

Pompeo da İran'a uygulanan silah ambargosunun devam etmesi gerektiğini dile getirirken, Tahran yönetiminin nükleer silaha sahip olmaması için ABD'nin her türlü imkanı kullanacağını sözlerine ekledi.

ABD Dışişleri Bakanı, İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz ve Dışişleri Bakanı Gabi Ashkenazi ile de görüşecek.

Pompeo, İsrail'in ardından Sudan, BAE ve Bahreyn'i ziyaret edecek.

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