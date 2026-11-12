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GİSİAD’dan akit’e ziyaret

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

GİSİAD’dan akit’e ziyaret

MEHMET AYDIN/İSTANBUL Dürüst, ilkeli ve belgeli habercilik anlayışını şiar edinen Akit Medya Grubu, önemli konuklarını ağırlamaya devam ediyor. Girişimci İş ve Fikir İnsanları Derneği (GİSİAD) Genel Başkanı Remzi Dursunkaya ve beraberindeki heyet, Akit Medya Grubu’na nezaket ziyaretinde bulundu. Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarette, misafirleri Akit Medya Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu ağırladı. Gerçekleştirilen ziyarette Akit Medya Grubu Reklam Genel Müdürü M. Enes Kaçmaz da hazır bulundu. Görüşmede, yöneticileri arasında ülke gündeminde öne çıkan gelişmeler, ekonomik meseleler, iş dünyasının beklentileri ve güncel konular üzerine karşılıklı fikir alışverişinde bulunulurken sivil toplum kuruluşlarının toplumsal ve ekonomik hayattaki rolü ile medya ve iş dünyası arasındaki iş birliği imkânları ele alındı.

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Foto - GİSİAD’dan akit’e ziyaret

Öte yandan GİSİAD Genel Başkanı Remzi Dursunkaya, Akit TV ekranlarında yayımlanan “İş ve Ekonomi” programına konuk oldu. Programda iş dünyasına ilişkin değerlendirmelerini paylaşan Dursunkaya, gündemdeki ekonomik gelişmeler ve girişimcilik konularına dair görüşlerini aktardı. GİSİAD’ın temelinde fikir ve insan kaynağının bulunduğunu vurgulayan Dursunkaya, derneğin din, dil ve ırk ayrımı gözetmeden vatan, millet ve bayrak anlayışıyla faaliyetlerini sürdürdüğünü ifade etti. Yaklaşık 20 yıllık sivil toplum tecrübesinin ardından kurumsal bir yapıya kavuşan GİSİAD’ın kısa sürede önemli bir gelişim gösterdiğini belirtti.

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Foto - GİSİAD’dan akit’e ziyaret

Derneğin yurt içindeki yapılanmasının yanı sıra uluslararası alanda da faaliyetlerini genişlettiğini anlatan Dursunkaya, Mardin ve Antalya’da şubeleşme çalışmalarının başladığını, İngiltere’nin başkenti Londra’da ise önemli açılış ve iş birliği adımlarına imza attıklarını kaydetti. Londra’da üç ayrı mutabakat zaptı (MOU) imzaladıklarını belirten Dursunkaya, Biruni Üniversitesi ile AR-GE, teknoloji ve teknopark çalışmaları kapsamında iş birliği gerçekleştirdiklerini, İngiltere’de sağlık alanında faaliyet gösteren S6 firması ve Gürcistan merkezli bir üniversiteyle de iş birliği protokolleri imzaladıklarını aktardı. GİSİAD’ın uluslararası hedeflerine de değinen Dursunkaya, önümüzdeki iki yıl içerisinde Avrupa, Asya-Pasifik ve Körfez bölgelerinde en az 30 ülkeyle iş birliği geliştirmeyi ve bu ülkelerde şubeleşmeyi hedeflediklerini söyledi. Cenova’da gemi taşımacılığı, liman işletmeciliği, tersane yapımı ve teknik bilgi paylaşımı (know-how) konularında önemli bir zirve planladıklarını belirten Dursunkaya, Japonya, Azerbaycan, Özbekistan ve Kazakistan başta olmak üzere farklı ülkelerle görüşmelerin sürdüğünü ifade etti.

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Foto - GİSİAD’dan akit’e ziyaret

Programda sosyal sorumluluk projelerine de geniş yer veren Dursunkaya, aile yapısına ve çevre bilincine büyük önem verdiklerini dile getirdi. Bu kapsamda aile içinde sıfır atık bilincini yaygınlaştırmayı amaçlayan yeni bir proje hazırladıklarını açıklayan Dursunkaya, mutfak atıklarından giyim ve ev eşyalarına kadar pek çok alanı kapsayacak çalışmanın yakın zamanda kamuoyuna tanıtılacağını bildirdi.

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Foto - GİSİAD’dan akit’e ziyaret

Yapay zekâ ve teknolojinin iş gücü üzerindeki etkilerine de dikkat çeken Dursunkaya, değişen dünya düzeninde yeni iş modellerinin geliştirilmesinin kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

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Foto - GİSİAD’dan akit’e ziyaret

GİSİAD bünyesinde AR-GE ve teknoloji alanında güçlü ekiplerle çalışmaların sürdüğünü belirten Dursunkaya, Türkiye’nin küresel rekabette daha güçlü bir konuma ulaşması için insan kaynağı ve teknolojinin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Yurt içi ve yurt dışında yaklaşık 500 üyeye ulaştıklarını da açıklayan Dursunkaya, GİSİAD’ın önümüzdeki dönemde nitelikli büyümesini sürdürerek Türkiye’nin üretim gücünü uluslararası yatırımlarla buluşturmayı hedeflediğini kaydetti.

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