GİSİAD’dan akit’e ziyaret
MEHMET AYDIN/İSTANBUL Dürüst, ilkeli ve belgeli habercilik anlayışını şiar edinen Akit Medya Grubu, önemli konuklarını ağırlamaya devam ediyor. Girişimci İş ve Fikir İnsanları Derneği (GİSİAD) Genel Başkanı Remzi Dursunkaya ve beraberindeki heyet, Akit Medya Grubu’na nezaket ziyaretinde bulundu. Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarette, misafirleri Akit Medya Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu ağırladı. Gerçekleştirilen ziyarette Akit Medya Grubu Reklam Genel Müdürü M. Enes Kaçmaz da hazır bulundu. Görüşmede, yöneticileri arasında ülke gündeminde öne çıkan gelişmeler, ekonomik meseleler, iş dünyasının beklentileri ve güncel konular üzerine karşılıklı fikir alışverişinde bulunulurken sivil toplum kuruluşlarının toplumsal ve ekonomik hayattaki rolü ile medya ve iş dünyası arasındaki iş birliği imkânları ele alındı.