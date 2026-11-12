GİSİAD’dan akit’e ziyaret

Derneğin yurt içindeki yapılanmasının yanı sıra uluslararası alanda da faaliyetlerini genişlettiğini anlatan Dursunkaya, Mardin ve Antalya’da şubeleşme çalışmalarının başladığını, İngiltere’nin başkenti Londra’da ise önemli açılış ve iş birliği adımlarına imza attıklarını kaydetti. Londra’da üç ayrı mutabakat zaptı (MOU) imzaladıklarını belirten Dursunkaya, Biruni Üniversitesi ile AR-GE, teknoloji ve teknopark çalışmaları kapsamında iş birliği gerçekleştirdiklerini, İngiltere’de sağlık alanında faaliyet gösteren S6 firması ve Gürcistan merkezli bir üniversiteyle de iş birliği protokolleri imzaladıklarını aktardı. GİSİAD’ın uluslararası hedeflerine de değinen Dursunkaya, önümüzdeki iki yıl içerisinde Avrupa, Asya-Pasifik ve Körfez bölgelerinde en az 30 ülkeyle iş birliği geliştirmeyi ve bu ülkelerde şubeleşmeyi hedeflediklerini söyledi. Cenova’da gemi taşımacılığı, liman işletmeciliği, tersane yapımı ve teknik bilgi paylaşımı (know-how) konularında önemli bir zirve planladıklarını belirten Dursunkaya, Japonya, Azerbaycan, Özbekistan ve Kazakistan başta olmak üzere farklı ülkelerle görüşmelerin sürdüğünü ifade etti.