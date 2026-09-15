Yeni Parti’nin adı mı değişiyor? Yargıtay’dan gelen tebligat sonrası masadaki gizli isim ortaya çıktı

Mesela 'Halkın Yeni Partisi' gibi bir isim, yani tek başına 'Yeni' değil, önüne arkasına başka bir kelime koyarak bir formül bulabilirler ya da 'Yeni' isminden tamamen değiştirebilirler. Burada da başka senaryolardan bahsediliyor. Örneğin Değişim Partisi."