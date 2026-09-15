Yeni Parti’nin adı mı değişiyor? Yargıtay’dan gelen tebligat sonrası masadaki gizli isim ortaya çıktı
Özgür Özel liderliğinde kurulan Yeni Parti, "Yeni" ifadesinin Yenilik Partisi ile benzerlik taşıdığı gerekçesiyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan gelen isim değişikliği tebligatıyla sarsıldı. Yaşanan bu hukuki krizin ardından parti yönetiminin önünde iki farklı senaryo bulunurken, ilk seçenekte isme "Halkın Yeni Partisi" gibi eklemeler yapılması değerlendiriliyor. İkinci ve en güçlü alternatif olarak ise mevcut ismin tamamen değiştirilerek masada konuşulan "Değişim Partisi" seçeneğine geçilmesi öne çıkıyor.