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Yeni Parti’nin adı mı değişiyor? Yargıtay’dan gelen tebligat sonrası masadaki gizli isim ortaya çıktı

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Yeni Parti’nin adı mı değişiyor? Yargıtay’dan gelen tebligat sonrası masadaki gizli isim ortaya çıktı

Özgür Özel liderliğinde kurulan Yeni Parti, "Yeni" ifadesinin Yenilik Partisi ile benzerlik taşıdığı gerekçesiyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan gelen isim değişikliği tebligatıyla sarsıldı. Yaşanan bu hukuki krizin ardından parti yönetiminin önünde iki farklı senaryo bulunurken, ilk seçenekte isme "Halkın Yeni Partisi" gibi eklemeler yapılması değerlendiriliyor. İkinci ve en güçlü alternatif olarak ise mevcut ismin tamamen değiştirilerek masada konuşulan "Değişim Partisi" seçeneğine geçilmesi öne çıkıyor.

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Foto - Yeni Parti’nin adı mı değişiyor? Yargıtay’dan gelen tebligat sonrası masadaki gizli isim ortaya çıktı

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkanlık koltuğuna oturmasının ardından Özgür Özel ve beraberindeki isimler Yeni Parti'yi kurmuştu.

#2
Foto - Yeni Parti’nin adı mı değişiyor? Yargıtay’dan gelen tebligat sonrası masadaki gizli isim ortaya çıktı

"Yeni" ifadesinin Yenilik Partisi'nin ismiyle benzerlik taşıdığı gerekçesiyle Yeni Parti adına itiraz geldi. Yenilik Partisi'nin başvurusu üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Yeni Parti'ye "Adınızı değiştirin" tebligatı gönderdiği belirtildi. Böylece partinin mevcut ismini kullanıp kullanamayacağı tartışması ortaya çıktı.

#3
Foto - Yeni Parti’nin adı mı değişiyor? Yargıtay’dan gelen tebligat sonrası masadaki gizli isim ortaya çıktı

Sözcü TV'deki canlı yayına katılan İsmail Saymaz, Yeni Parti yönetiminin önünde iki seçenek olduğunu belirterek şunları söyledi: "Ben bugün CHP'li, yeni partili iki önemli yetkiliyle bu konuyu konuştum. “Nasıl hareket edeceksiniz?” diye sordum. Önlerinde iki yol var.

#4
Foto - Yeni Parti’nin adı mı değişiyor? Yargıtay’dan gelen tebligat sonrası masadaki gizli isim ortaya çıktı

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının tebligatının doğrudan bir yaptırımı yok. Bir, 'Bu ismi kullanamazsınız, revize etmelisiniz.' yönündeki uyarıya uyarlar. Uyarıyı dikkate alırlar, isimlerini değiştirirler.

#5
Foto - Yeni Parti’nin adı mı değişiyor? Yargıtay’dan gelen tebligat sonrası masadaki gizli isim ortaya çıktı

Birinci senaryo bu olabilir. Bunun için de Kurucular Kurulunun toplanıp partinin ismini değiştirmesi ya da partinin ismine bir ekleme yapması icap eder.

#6
Foto - Yeni Parti’nin adı mı değişiyor? Yargıtay’dan gelen tebligat sonrası masadaki gizli isim ortaya çıktı

Mesela 'Halkın Yeni Partisi' gibi bir isim, yani tek başına 'Yeni' değil, önüne arkasına başka bir kelime koyarak bir formül bulabilirler ya da 'Yeni' isminden tamamen değiştirebilirler. Burada da başka senaryolardan bahsediliyor. Örneğin Değişim Partisi."

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Yorumlar

Deli İbo

En güzeli Yeni Rakı. Hem Yenisi var, hemde yaşam konseptlerine uygun.
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