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Türkiye’nin dev tavuk firmalarına kayyım atanmıştı! Yeni açıklama herkesi şaşırttı: Meğer iş bildiğimiz gibi değilmiş İnfantino o ülkeyle dalga geçti! Sosyal medya karıştı! Vergi için kritik değişiklik! Trump Suriye’yi savaşa sokmak istemişti… Ahmed Şara kararını verdi! CHP’de ikinci ihraç dalgası iddiası: Yeni listede öyle isimler var ki... Vurdu, gol oldu! Milli gururumuz Kenan Yıldız'dan, Dünya Kupası öncesi laikçileri çıldırtacak paylaşım Ortalık işte şimdi karışacak! Özgür Özel cephesinden çok konuşulacak hamle geliyor Amerikan devine Türk sillesi! Dünyanın en ölümcül 6 SİHA teknolojisi açıklandı, Türkiye listeye damga vurdu
#1
Foto - Vergi için kritik değişiklik!

Vergi borçlarının taksitlendirilmesinde önemli bir düzenlemeye gidildi. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile teminat gösterilmeksizin tecil edilebilecek vergi borcu tutarı 250 bin liradan 10 milyon liraya yükseltildi.

#2
Foto - Vergi için kritik değişiklik!

Yeni düzenleme kapsamında, mükelleflerin vergi borçlarını daha kolay yapılandırabilmesi ve taksitler halinde ödeyebilmesi amaçlanıyor.

#3
Foto - Vergi için kritik değişiklik!

Böylece 10 milyon liraya kadar olan vergi borçları için teminat şartı aranmayacak.

#4
Foto - Vergi için kritik değişiklik!

Kararın yürürlüğe girmesiyle birlikte, özellikle işletmeler ve yüksek tutarlı vergi borcu bulunan mükellefler için ödeme süreçlerinde önemli bir kolaylık sağlanmış olacak.

#5
Foto - Vergi için kritik değişiklik!

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