Vergi için kritik değişiklik!
Resmi Gazete'de yayımlanan kararla vergi borçlarının taksitlendirilmesinde önemli bir kolaylık sağlandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan kararla vergi borçlarının taksitlendirilmesinde önemli bir kolaylık sağlandı.
Vergi borçlarının taksitlendirilmesinde önemli bir düzenlemeye gidildi. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile teminat gösterilmeksizin tecil edilebilecek vergi borcu tutarı 250 bin liradan 10 milyon liraya yükseltildi.
Yeni düzenleme kapsamında, mükelleflerin vergi borçlarını daha kolay yapılandırabilmesi ve taksitler halinde ödeyebilmesi amaçlanıyor.
Böylece 10 milyon liraya kadar olan vergi borçları için teminat şartı aranmayacak.
Kararın yürürlüğe girmesiyle birlikte, özellikle işletmeler ve yüksek tutarlı vergi borcu bulunan mükellefler için ödeme süreçlerinde önemli bir kolaylık sağlanmış olacak.
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