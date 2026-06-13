Çavuşlu, bağlılığının devam edeceğini vurgulayarak; "Bir süre büyük bir onur ve sorumlulukla yürüttüğüm Milliyetçi Hareket Partisi Tavas İlçe Başkanlığı görevimden kendi talebim doğrultusunda ayrılmış bulunuyorum. Görev sürem boyunca birlikte çalıştığım teşkilat mensuplarımıza, dava arkadaşlarıma ve desteklerini esirgemeyen tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Partimizin her daim yanında olmaya devam edeceğim. Ömrümün sonuna kadar partimin bir neferi olarak yaşayacağım. Rabbim Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'ye uzun ömürler versin. Yolunda ve izinde durmadan son nefesime kadar MHP neferi olacağım. Ülkücü kenara çekilir, bekler; ancak devletin ve milletin bekası tehlikeye girdiğinde ilk öne atılan odur" diye konuştu.