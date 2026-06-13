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#1
Foto - MHP’de, hiç beklenmedik gelişme! Sessiz sedasız istifa ettiler

Denizli'de MHP ilçe teşkilatlarında iki istifa gerçekleşti. MHP Honaz İlçe Başkanı Hüseyin Buran ve MHP Tavas İlçe Başkanı İbrahim Çavuşlu, yaptıkları açıklamalarla bulundukları görevleri bıraktıklarını bildirdi. Üç dönemdir Honaz İlçe Başkanlığı görevini sürdüren Hüseyin Buran, istifa kararını yazılı bir açıklamayla kamuoyuna duyurdu. Buran, partisine bağlılığının devam ettiğini belirterek, istifa gerekçesini şu sözlerle ifade etti: "Mensubu olmaktan gurur duyduğum Milliyetçi Hareket Partisi'nden, Denizli ili Honaz ilçesinde üç dönemdir MHP İlçe Başkanlığı yapmaktayım. Son zamanlarda il yönetiminin uyguladığı politikalardan dolayı duyduğum rahatsızlık nedeniyle görevimden istifa ediyorum."

#2
Foto - MHP’de, hiç beklenmedik gelişme! Sessiz sedasız istifa ettiler

MHP Tavas İlçe Başkanı İbrahim Çavuşlu da görevinden ayrıldığını duyurarak, teşkilat mensuplarına ve hemşehrilerine teşekkür etti.

#3
Foto - MHP’de, hiç beklenmedik gelişme! Sessiz sedasız istifa ettiler

Çavuşlu, bağlılığının devam edeceğini vurgulayarak; "Bir süre büyük bir onur ve sorumlulukla yürüttüğüm Milliyetçi Hareket Partisi Tavas İlçe Başkanlığı görevimden kendi talebim doğrultusunda ayrılmış bulunuyorum. Görev sürem boyunca birlikte çalıştığım teşkilat mensuplarımıza, dava arkadaşlarıma ve desteklerini esirgemeyen tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Partimizin her daim yanında olmaya devam edeceğim. Ömrümün sonuna kadar partimin bir neferi olarak yaşayacağım. Rabbim Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'ye uzun ömürler versin. Yolunda ve izinde durmadan son nefesime kadar MHP neferi olacağım. Ülkücü kenara çekilir, bekler; ancak devletin ve milletin bekası tehlikeye girdiğinde ilk öne atılan odur" diye konuştu.

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