Milyonlarca çalışanı ilgilendiren yıllık izin hesabı tamamen değişti! Artık o günler dahil edilemeyecek
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, Resmi Gazete'de yayımlanan emsal kararında, yıllık izin süresine denk gelen hafta tatili günlerinin izin süresinden düşülemeyeceğini hükme bağladı. Adalet Bakanlığının kanun yararına temyiz başvurusu üzerine oy birliğiyle alınan karar uyarınca; iş sözleşmesi sonlansa dahi hafta tatilleri nedeniyle eksik hesaplanan tüm izin sürelerinin çalışanlara son brüt maaş üzerinden nakden ödenmesi zorunlu hale geldi.