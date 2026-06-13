Müfettiş raporunda tek tek anlatıldı! Türkiye’nin dev tavuk markalarına kayyımda ağızları açık bırakan detaylar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, son dönemde beyaz et sektöründe yaşanan fiyat artışlarına ilişkin olarak kamuoyuna yansıyan şikâyetler ve ihbarlar üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında; beyaz et sektöründe faaliyet gösteren bazı şirketler ile bu şirketlerin yetkilileri hakkında, haksız fiyat artışı iddiaları, sektör içerisindeki fiyatlama süreçleri ve piyasa düzenine etki eden uygulamalar incelendi. Bazı şirket yetkililerinin beyaz et sektöründeki fiyat oluşum süreçlerine etki edebilecek nitelikte birlikte hareket ettikleri, arz, satış ve fiyatlama politikalarının tüketici aleyhine sonuç doğurabilecek şekilde yönlendirildiği ve serbest piyasa düzeni ile adil rekabet ortamının bozulmasına neden olunduğu tespit edildi.