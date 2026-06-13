Müfettiş raporunda tek tek anlatıldı! Türkiye’nin dev tavuk markalarına kayyımda ağızları açık bırakan detaylar
Tavuk eti sektöründe rekabeti engelledikleri ve haksız fiyat artışı yaptıkları gerekçesiyle, 13 üretici firmaya operasyon düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, şirket yetkililerinin fiyatlama süreçlerinde birlikte hareket ettikleri; arz, satış ve fiyatlandırma politikalarını tüketici aleyhine yönlendirdikleri anlatıldı. Firma yöneticilerinin kurdukları WhatsApp grubuyla fiyat bilgisi, zam tarihi ve stok durumunu paylaştıkları müfettiş raporlarıyla belgelendi. Maliyet artışının 4 katı zam yapan şirketlerin 28 yöneticisi gözaltına alındı.