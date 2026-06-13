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Yeniakit Publisher
Müfettiş raporunda tek tek anlatıldı! Türkiye’nin dev tavuk markalarına kayyımda ağızları açık bırakan detaylar
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Müfettiş raporunda tek tek anlatıldı! Türkiye’nin dev tavuk markalarına kayyımda ağızları açık bırakan detaylar

Tavuk eti sektöründe rekabeti engelledikleri ve haksız fiyat artışı yaptıkları gerekçesiyle, 13 üretici firmaya operasyon düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, şirket yetkililerinin fiyatlama süreçlerinde birlikte hareket ettikleri; arz, satış ve fiyatlandırma politikalarını tüketici aleyhine yönlendirdikleri anlatıldı. Firma yöneticilerinin kurdukları WhatsApp grubuyla fiyat bilgisi, zam tarihi ve stok durumunu paylaştıkları müfettiş raporlarıyla belgelendi. Maliyet artışının 4 katı zam yapan şirketlerin 28 yöneticisi gözaltına alındı.

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Foto - Müfettiş raporunda tek tek anlatıldı! Türkiye’nin dev tavuk markalarına kayyımda ağızları açık bırakan detaylar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, son dönemde beyaz et sektöründe yaşanan fiyat artışlarına ilişkin olarak kamuoyuna yansıyan şikâyetler ve ihbarlar üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında; beyaz et sektöründe faaliyet gösteren bazı şirketler ile bu şirketlerin yetkilileri hakkında, haksız fiyat artışı iddiaları, sektör içerisindeki fiyatlama süreçleri ve piyasa düzenine etki eden uygulamalar incelendi. Bazı şirket yetkililerinin beyaz et sektöründeki fiyat oluşum süreçlerine etki edebilecek nitelikte birlikte hareket ettikleri, arz, satış ve fiyatlama politikalarının tüketici aleyhine sonuç doğurabilecek şekilde yönlendirildiği ve serbest piyasa düzeni ile adil rekabet ortamının bozulmasına neden olunduğu tespit edildi.

#2
Foto - Müfettiş raporunda tek tek anlatıldı! Türkiye’nin dev tavuk markalarına kayyımda ağızları açık bırakan detaylar

İstanbul merkezli 8 ilde gerçekleşen operasyonda, 28 şüpheli "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olma", "fiyatları etkileme" ve "satıştan kaçınma" suçları kapsamında gözaltına alındı. 4 şüpheliyi ise arama çalışmaları devam ediyor. Soruşturma kapsamında Banvit, Akpiliç, Bakpiliç, Aspiliç, Bupiliç, Erpiliç, Gedik Pazarlama, Hastavuk, Keskinoğlu, Şenpiliç, Orvital, Aypi, Lezita'ya denetim kayyumu atandı.

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Foto - Müfettiş raporunda tek tek anlatıldı! Türkiye’nin dev tavuk markalarına kayyımda ağızları açık bırakan detaylar

AKŞAM Gazetesi'nin haberine göre, soruşturmada ASPİLİÇ'te ele geçirilen "Ankara depo" isimli WhatsApp grubunda rakip firmaların fiyat listelerinin paylaşıldığı görüldü. BEYPİLİÇ belgelerinde ele geçirilen WhatsApp yazışmasında ise "Elinde rakip fiyatları varsa paylaşır mısın" ifadesi yer aldı. Aynı yazışmada BUPİLİÇ, KESKİNOĞLU, ŞENPİLİÇ, LEZİTA ve ERPİLİÇ fiyat listelerinin paylaşıldığı görüldü. 5 Ağustos 2023 tarihli yazışmada ise "Abi Gedik Piliç pazartesi zamma geçiyor, Bupiliç'te pazar çıkışlar, zamlı, Has Tavuk ve Aspiliç daha fiyat listesi çıkarmadı, çıkınca paylaşırız" ifadeleri yer aldı. Bir başka yazışmada 'zam yapacaklar' mesajına 'Güzel haber' yanıtı verildiği görüldü.

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Foto - Müfettiş raporunda tek tek anlatıldı! Türkiye’nin dev tavuk markalarına kayyımda ağızları açık bırakan detaylar

Şirketler arasındaki bilgi paylaşımının fiyat listeleriyle sınırlı olmadığı, birbirleriyle donuk stok durumlarını da paylaştıkları görüldü. Yine şirketlerin birbirlerinin il bazında satış ve bayi ağını sistematik biçimde takip ettiklerini ortaya koydu. KESKİNOĞLU belgelerinde "2024 saha bilgileri" başlıklı yazışmada rakip şirketlerin gelecek dönem kesim artışı, yeni entegre devreye alma, kesimhane yatırımı ve saha agresifliği öngörüleri paylaşıldı.

#5
Foto - Müfettiş raporunda tek tek anlatıldı! Türkiye’nin dev tavuk markalarına kayyımda ağızları açık bırakan detaylar

Soruşturmada firmaların maliyet artışlarının çok ötesinde zam yaptıkları görüldü. Has Tavuk'ta Mart 2024'te maliyet yüzde 7,01 artarken fiyat yüzde 11,21 arttı. Keskinoğlu'nda maliyet yüzde 21 artarken fiyat yüzde 82 arttı. Banvit'te maliyet yüzde 44 artarken fiyat yüzde 84 arttı.

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Foto - Müfettiş raporunda tek tek anlatıldı! Türkiye’nin dev tavuk markalarına kayyımda ağızları açık bırakan detaylar

Şenpiliç'te kanat fiyatı 79,5 TL'den 115,97 TL'ye fırladı. Denetim kayyumu atanan şirketler arasında, Keskinoğlu Tavukçuluk da yer aldı. Şirketin sahibi olan Önder Matlı, 24. ve 25. dönemlerde AK Parti Bursa Milletvekili olarak görev yapmıştı. Halen AK Parti MKYK üyesi olan Matlı'nın kardeşi Özer Matlı da gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.

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Foto - Müfettiş raporunda tek tek anlatıldı! Türkiye’nin dev tavuk markalarına kayyımda ağızları açık bırakan detaylar

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Yorumlar

Tarık

Artık yeter. Reisin hakkını çok yediler ve güvenini suistimal ettiler. Ak parti içindeki AKP'lilere hak ettikleri ceza verilmeli ve kırmızı ette'de oyun çekenlerin içeri alınmasının zamanı gelmiştir.

salıh

devlet sıkı takıp ederse kımse bır halt yıyemez benım dıyemez devletten kımse üstün olamaz kafasına göre at kışnetemez tıçaret bakanı malıye bır olup takıp edıp mallarına elkoyup bıtırecek herkeş oturacagı yerınıde yapması da bılmelıdır
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