Üç aylık çalışma sürecinde üç farklı model üretebildiğini belirten Ağırman, her bir tespihin yaklaşık bir aylık emeğin ürünü olduğunu söyledi. Tespihlerin işçilik ve detaylarına göre fiyatlarının 40 bin liradan başlayıp 100 bin liraya kadar ulaşabileceğini ifade etti. Tespihi inceleyen vatandaşlardan Ömer Faruk Yeşilyurt ise "Sinan ustamız tespihe yeni bir değer kazandırmış. İlk defa balık taneli bir tespih görüyorum. Gerçekten çok başarılı bir çalışma olmuş. Kendisini tebrik ediyorum" dedi. Oltulu Suat Anık da, "Bugüne kadar Oltu taşı tespihleri yuvarlak veya kızılcık kesim olarak görüyorduk. Sinan ustamız tamamen kendi emeğiyle balık şeklinde farklı bir tasarım ortaya koymuş. Bu çalışma hem Oltu taşına hem de ilçemize ayrı bir değer katacaktır. Kendisini kutluyorum" ifadelerini kullandı. Geleneksel Oltu taşı işlemeciliğine yenilikçi bir dokunuş kazandıran balık taneli tespih, özgün tasarımıyla koleksiyonerlerin ve tepbih meraklılarının ilgisini çekmeye başladı.