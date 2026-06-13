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Foto - Oltu taşına usta dokunuşu! Bu tespih Türkiye’de ilk kez üretildi

Erzurum’un Oltu ilçesinde bir tespih ustası, Oltu taşını bu kez balık figürleriyle işleyerek Türkiye’de ilk olduğu belirtilen özel bir tasarıma imza attı.

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Foto - Oltu taşına usta dokunuşu! Bu tespih Türkiye’de ilk kez üretildi

15 yıldır Oltu taşı tespih ustalığı yapan 46 yaşındaki Sinan Ağırman, tespih kültürüne farklı bir yorum kazandırmak amacıyla böyle bir çalışma gerçekleştirdiğini söyledi. Türkiye'de yaygın olarak kullanılan yuvarlak, badem ve kızılcık kesim gibi klasik modellerin dışında bir tasarım ortaya koymak istediğini belirten Ağırman, "Tespihe farklı bir bakış açısı kazandırmak amacıyla tüm taneleri, imameyi ve hatmeyi balık figüründe tasarladım. Bu çalışma Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyor. Tasarımın patent ve tescil işlemleri için başvuruda bulundum. Şu anda sürecin sonuçlanmasını bekliyorum" dedi.

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Foto - Oltu taşına usta dokunuşu! Bu tespih Türkiye’de ilk kez üretildi

Balık taneli tespihin hem görsel hem de kullanım açısından farklı bir deneyim sunduğunu ifade eden Ağırman, "Bir tespih severin elinde çekiminin nasıl olacağını çok merak ediyordum. Ortaya çıkan sonuç beni memnun etti. Çekimi oldukça keyifli ve farklı bir his veriyor. Koleksiyonerlerin koleksiyonlarına değer katacak özel bir ürün ortaya çıkardığımı düşünüyorum" diye konuştu.

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Foto - Oltu taşına usta dokunuşu! Bu tespih Türkiye’de ilk kez üretildi

Üç aylık çalışma sürecinde üç farklı model üretebildiğini belirten Ağırman, her bir tespihin yaklaşık bir aylık emeğin ürünü olduğunu söyledi. Tespihlerin işçilik ve detaylarına göre fiyatlarının 40 bin liradan başlayıp 100 bin liraya kadar ulaşabileceğini ifade etti. Tespihi inceleyen vatandaşlardan Ömer Faruk Yeşilyurt ise "Sinan ustamız tespihe yeni bir değer kazandırmış. İlk defa balık taneli bir tespih görüyorum. Gerçekten çok başarılı bir çalışma olmuş. Kendisini tebrik ediyorum" dedi. Oltulu Suat Anık da, "Bugüne kadar Oltu taşı tespihleri yuvarlak veya kızılcık kesim olarak görüyorduk. Sinan ustamız tamamen kendi emeğiyle balık şeklinde farklı bir tasarım ortaya koymuş. Bu çalışma hem Oltu taşına hem de ilçemize ayrı bir değer katacaktır. Kendisini kutluyorum" ifadelerini kullandı. Geleneksel Oltu taşı işlemeciliğine yenilikçi bir dokunuş kazandıran balık taneli tespih, özgün tasarımıyla koleksiyonerlerin ve tepbih meraklılarının ilgisini çekmeye başladı.

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