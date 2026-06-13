ŞOK Aktüel 10 Haziran 2026 Kataloğu yayınlandı: Süpürgeden plaj ürünlerine kadar dev indirim!
ŞOK aktüel 10-16 Haziran 2026 kataloğu ile bu hafta market raflarında yer alacak indirimli plaj, kamp ve elektronik fırsatları satışa sunuldu. Yaz sezonunun açılmasıyla birlikte ŞOK aktüel 10 Haziran 2026 listesinde; Jakarlı Plaj Havlusu (70x140 cm) 179 TL, Tek Yüz Peştemal Havlu (90x170 cm) 179 TL, Dijital Baskılı Plaj Havlusu 249 TL ve farklı seçenekleriyle Plaj ve Omuz Çantası Çeşitleri öne çıkıyor. Ayrıca Dijital Baskılı Plaj Çantası 179 TL ve Kumaş Plaj Çantası Nakışlı 229 TL fiyat etiketiyle alıcı beklerken; elektronik kategorisinde Altus AL 606 Toz Torbasız Elektrikli Süpürge 3.999 TL (ŞOK Win ile +500 TL kazanç) ve Aprilla Dijital Elektronik Para Kasası (ASD 2035) 1.999 TL avantajıyla dikkat çekiyor. Kamp sandalyelerinden elektrikli ocağa kadar ŞOK indirimli deniz ürünleri broşürü ve tam fiyat listesi haberimizde!