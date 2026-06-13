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Ekonomi
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ŞOK Aktüel 10 Haziran 2026 Kataloğu yayınlandı: Süpürgeden plaj ürünlerine kadar dev indirim!
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ŞOK Aktüel 10 Haziran 2026 Kataloğu yayınlandı: Süpürgeden plaj ürünlerine kadar dev indirim!

ŞOK aktüel 10-16 Haziran 2026 kataloğu ile bu hafta market raflarında yer alacak indirimli plaj, kamp ve elektronik fırsatları satışa sunuldu. Yaz sezonunun açılmasıyla birlikte ŞOK aktüel 10 Haziran 2026 listesinde; Jakarlı Plaj Havlusu (70x140 cm) 179 TL, Tek Yüz Peştemal Havlu (90x170 cm) 179 TL, Dijital Baskılı Plaj Havlusu 249 TL ve farklı seçenekleriyle Plaj ve Omuz Çantası Çeşitleri öne çıkıyor. Ayrıca Dijital Baskılı Plaj Çantası 179 TL ve Kumaş Plaj Çantası Nakışlı 229 TL fiyat etiketiyle alıcı beklerken; elektronik kategorisinde Altus AL 606 Toz Torbasız Elektrikli Süpürge 3.999 TL (ŞOK Win ile +500 TL kazanç) ve Aprilla Dijital Elektronik Para Kasası (ASD 2035) 1.999 TL avantajıyla dikkat çekiyor. Kamp sandalyelerinden elektrikli ocağa kadar ŞOK indirimli deniz ürünleri broşürü ve tam fiyat listesi haberimizde!

#1
Foto - ŞOK Aktüel 10 Haziran 2026 Kataloğu yayınlandı: Süpürgeden plaj ürünlerine kadar dev indirim!

Mis Yarım Yağlı Tost Peyniri (1500 g): 159 TL (195 TL yerine indirim) // Mis Tam Yağlı Olgunlaştırılmış Beyaz Peynir (600 g): 215 TL (239 TL yerine indirim) // Mis Tam Yağlı Kaşar Peyniri (500 g): 199 TL (227 TL yerine indirim) // Mis Süzme Peynir (500 g): 96 TL (112 TL yerine indirim) // Mis Labne (200 g): 39 TL (48 TL yerine indirim) // Mis Yoğurt (1500 g): 69 TL (79 TL yerine indirim) // Şarküteri, Donmuş Gıda ve Temel Gıda // Lio Az Tuzlu Salamura Siyah Zeytin (S-M, 400 g): 89 TL (99 TL yerine indirim) // Tirebolu 42 Siyah Çay (1000 g): 199 TL (230 TL yerine indirim) // Bizim Vatan Haşlanmış Bezelye (560 g): 39 TL (44 TL yerine indirim) // Bizim Vatan Ketçap & Mayonez Seti (Ketçap 400 g + Mayonez 340 g): 39 TL (49 TL yerine indirim) // Bizim Vatan Şalgam Suyu (Acılı/Acısız 1 Litre): 26 TL (31 TL yerine indirim) // Anadolu Mutfağı Yerli Pilavlık Pirinç (2.5 kg): 135 TL (147 TL yerine %8 indirim) // Banvit Kokteyl Piliç Sosis (1000 g): 119 TL (162 TL yerine & indirim) // Eti Dana Döner (300 g): 169 TL // Polonez Hindi Füme (60 g): 36 TL (41 TL yerine indirim) // SuperFresh Ton Balığı (2x140 g): 94 TL (149 TL yerine 6 indirim) // SuperFresh Pizza King (4'lü, 780 g): 265 TL (349 TL yerine $ indirim) // SuperFresh Kıymalı / Peynirli / Patatesli Rulo Börek (500 g): 22 TL (25 TL yerine indirim) // Yeni Ürünler & Tatlılar // Altınkılıç Dil / Örgü / Çeçil Peyniri (200 g): 69 TL // Algida Viennetta (800 ml): 165 TL (200 TL yerine indirim) // Algida Maraş Usulü Sade / Çikolatalı Antep Fıstıklı Dondurma (500 ml): 165 TL (200 TL yerine indirim) // Algida Carte d'Or Selection Çeşitleri (850 ml): 209 TL (250 TL yerine indirim) // Atıştırmalık, Çikolata ve Kuruyemiş // Ülker Dido Trio Çikolatalı Gofret (3'lü): 24 TL (29 TL yerine indirim) // Eti Burçak Hindistan Cevizli Kremalı Bisküvi (3'lü): 82 TL (100 TL yerine indirim) // Ülker Halley Karadutlu Granüllü (3'lü): 49 TL // Yupo Jelly Çeşitleri: 25 TL (38 TL yerine 5 indirim) // Ülker Çokonat Gofret Mini (200 g) / Alpella Mini (185 g) / Hobby Mini (250 g): 24 TL (Euro 2026 Özel Paketleri) // Biscolata Starz Gofret / Çikolatalı: 19 TL // Patos / Cipso / Çerezos Aile Boyu Cips Çeşitleri: 34 TL (54 TL yerine 6 indirim) // Peyman Bahçeden Kabuklu Fıstık / Karışık Kuruyemiş: 34 TL (43 TL yerine indirim) // Amigo Kabuklu Antep Fıstığı (400 g): 199 TL (Kampanyalı Ürün) // Amigo Ceviz İçi (150 g): 69 TL (79 TL yerine indirim) // Amigo Badem İçi (150 g): 94 TL (105 TL yerine indirim) // İçecekler // Damla Maden Suyu (6x200 ml): 39 TL (59 TL yerine 2 indirim) // Fanta Portakal (2.5 Litre): 59 TL (70 TL yerine indirim) //

#2
Foto - ŞOK Aktüel 10 Haziran 2026 Kataloğu yayınlandı: Süpürgeden plaj ürünlerine kadar dev indirim!

Clear Şampuan Çeşitleri (350 ml): 139 TL (229 TL yerine 9 indirim) // Duru Şampuan Çeşitleri (500 ml): 99 TL (189 TL yerine G indirim) // Meyve Figürlü Ponpon: 149 TL (199 TL yerine % indirim) // Bebeland Çocuk Devam Sütü No:3/No:4 (400 g): 299 TL (379 TL yerine ! indirim) // Axe Deodorant Sprey Çeşitleri (150 ml): 164 TL (254 TL yerine 5 indirim) // Orkid Extra Hassas Gece / Normal / Süper Paket: 99 TL (199 TL yerine P indirim) // Arko Nem Güneş Koruyucu Krem SPF 50+ (50 ml): 299 TL (499 TL yerine @ indirim) // Arko Nem Güneş Spreyi SPF 30 (150 ml): 199 TL (289 TL yerine 1 indirim) // Arko Nem Güneş Sonrası Losyon (150 ml): 79 TL (159 TL yerine P indirim) // Garnier Micellar Temizleme Suyu (400 ml): 135 TL (195 TL yerine 0 indirim) // Nivea Nemlendirici / Arındırıcı Yüz Temizleme Jeli (150 ml): 89 TL (159 TL yerine D indirim) // Ağız Bakım Ürünleri & Hijyen // Sensodyne Diş Macunu Tam Koruma / Beyazlatıcı (75 ml): 119 TL (199 TL yerine @ indirim) // Sensodyne Diş Fırçası 1+1: 160 TL (215 TL yerine % indirim) // Oral-B Pro-Expert Diş Macunu (75 ml): 139 TL (185 TL yerine $ indirim) // Oral-B Diş Fırçası 1+1 Anti-Bakteriyel: 129 TL (215 TL yerine @ indirim) // Dolphin Nitril Siyah / Şeffaf Muayene Eldiveni (100'lü): 259 TL // Temizlik ve Deterjan Ürünleri // Domestos Dağ Esintisi Çamaşır Suyu (5 Litre / 3240 ml): 189 TL (265 TL yerine ( indirim) // Cif Krem Temizleyici Çeşitleri (750 ml): 89 TL (127 TL yerine ) indirim) // Duru Saf & Doğal Banyo Sabunu (4x200 g): 99 TL (151 TL yerine 4 indirim) // Kasa Arkası İndirimleri (25 TL ve Üzeri Alışverişlerde Geçerli) // Nesquik Çokokare Kahvaltılık Gevrek (450 g): 100 TL (160 TL yerine) // Ülker Probis Bisküvi 10'lu (280 g): 89 TL (125 TL yerine) // Duru Sıvı Sabun Çeşitleri (1 Litre): 99 TL (199 TL yerine) // Papia Inova Kağıt Havlu 8'li / Papia İpek Özlü Tuvalet Kağıdı 12'li: 115 TL (199 TL yerine) // Omo Express Fresh Sıvı Deterjan Beyazlar / Renkliler (840 ml): 139 TL (249 TL yerine) //

#3
Foto - ŞOK Aktüel 10 Haziran 2026 Kataloğu yayınlandı: Süpürgeden plaj ürünlerine kadar dev indirim!

Altus AL 606 Toz Torbasız Elektrikli Süpürge: 3.999 TL (ŞOK Win ile +500 TL kazanç) // Aprilla Dijital Elektronik Para Kasası (ASD 2035): 1.999 TL (ŞOK Win ile +400 TL kazanç) // Akel AB670 Şişli Dumansız Elektrikli Izgara: 1.699 TL (ŞOK Win ile +300 TL kazanç) // Torima Tekli Elektrikli Ocak: 799 TL // Havit Kulaküstü Kulaklık (H655BT): 799 TL (899 TL yerine indirimli) // NovelTech Baykuş Figürlü Bluetooth Hoparlör: 699 TL // Evo Şarjlı Saç Sakal Tıraş Makinesi: 599 TL // Kiwi KSW-3010-B El Dikiş Makinesi: 275 TL // Solar ve Bahçe Aydınlatma Ürünleri (Petrix / Köşeler / Torima) // Petrix Led Sensörlü Solar Duvar Lambası (30 Ledli): 599 TL // Petrix Solar Ledli Askılı Bahçe Aplik Lambası: 249 TL // Köşeler Solar Mantar Lamba (5'li set, renkli): 219 TL // Torima Solar 50 Ledli Dekorasyon Işığı (Günışığı): 249 TL // Petrix Sensörlü 20 Ledli Solar Duvar Lambası: 185 TL // Petrix Solar Mini Bahçe Meşalesi / Lamba (Px-237): 100 TL //

#4
Foto - ŞOK Aktüel 10 Haziran 2026 Kataloğu yayınlandı: Süpürgeden plaj ürünlerine kadar dev indirim!

Plaj Tekstili ve Havlu Çeşitleri // Jakarlı Plaj Havlusu (70x140 cm): 179 TL // Tek Yüz Peştemal Havlu (90x170 cm): 179 TL // Dijital Baskılı Plaj Havlusu (70x140 cm): 249 TL // Plaj ve Omuz Çantası Çeşitleri // Dijital Baskılı Plaj Çantası: 179 TL // Kumaş Plaj Çantası Nakışlı: 229 TL // File Plaj Çantası (45x40x12 cm): 229 TL // Jüt Plaj Çantası: 229 TL // Dijital Baskılı Plaj Çantası (Halat Saplı): 249 TL // Fileli Termoslu Plaj Çantası (Alt bölmesi termoslu): 279 TL // Jüt Tabanlı Kumaş Plaj Çantası: 279 TL // File Plaj Çantası Büyük Boy (Cüzdan Hediyeli): 279 TL // Deniz Şortu ve Şapka Çeşitleri // Slazenger Erkek Deniz Şortu Desenli (S-M-L-XL-XXL): 349 TL // Slazenger Erkek Deniz Şortu Düz Renk (S-M-L-XL-XXL): 349 TL // Slazenger Erkek / Kadın Şapka Çeşitleri: 249 TL // Plaj Terlik ve Sandalet Çeşitleri // Kadın Tokalı Sandalet (Şeffaf / Siyah): 229 TL // Kadın Terlik (2 Tokalı): 159 TL // Kadın Örgü Bantlı Terlik: 159 TL //

#5
Foto - ŞOK Aktüel 10 Haziran 2026 Kataloğu yayınlandı: Süpürgeden plaj ürünlerine kadar dev indirim!

Kamp Termosu (20 Litre): 1.290 TL // Musluklu Piknik Termos (14.5 Litre): 499 TL // Musluklu Piknik Termos (4.5 Litre): 399 TL // Termo Piknik Çantası Çeşitleri (Mounty) // Termo Piknik Çantası (18 Litre - Kırmızı): 149 TL // Termo Piknik Çantası (23 Litre - Mavi): 179 TL // Termo Piknik Çantası Silindir Model (9 Litre): 149 TL // Termo Piknik Çantası (6 Litre - Mavi/Kırmızı): 119 TL // Piknik Ekipmanları ve Örtüler // Piknik Seti (6 Kişilik, 30 Parça): 219 TL // Çok Amaçlı Piknik Örtüsü (140x140 cm): 59,95 TL // Arka/Ön Oto Güneşliği: 119 TL // Bardaç, Pipet ve Servis Gereçleri // Kristal Pipetli Bardak: 75 TL // Renkli Pipetli Bardak (420 ml): 50 TL // 6'lı Çatal / Kaşık Seti: 50 TL // Çöp Şiş (100'lü): 29,95 TL // Sıra Dışı Çocuk Kitap Çeşitleri: 179 TL // Karton Kaşık/Çatal/Bıçak Seti (10'lu): 15,95 TL // Kullan-At Plastik ve Kağıt Ürünler // Büyük Kağıt Tabak (10'lu): 26 TL // Büyük Karton Bardak (20'li): 22 TL // Büyük Plastik Çatal/Kaşık Seti (50'li): 50 TL //

#6
Foto - ŞOK Aktüel 10 Haziran 2026 Kataloğu yayınlandı: Süpürgeden plaj ürünlerine kadar dev indirim!

Lüks Kamp Sandalyesi: 1.590 TL // Gölgelikli Kamp Sandalyesi: 1.190 TL // XL Kamp Sandalyesi: 799 TL // Lüks Plaj / Piknik Sandalyesi: 599 TL // Kamp Sandalyesi Desenli: 379 TL // Kamp Sandalyesi (Düz Renk): 349 TL // Plaj / Piknik Sandalyesi: 349 TL // Çocuk Kamp Sandalyesi (Ayı Figürlü): 349 TL // Kamp Masaları // Katlanır Ahşap Görünümlü Metal Masa: 1.190 TL // Katlanır Kare Kamp Masası: 499 TL // Plaj, Havuz ve Outdoor Eğlence Ürünleri // Scapsea Çocuk Kolluğu (Taşıma Çantalı): 799 TL // Gokidy Havuzlu Plaj Oyun Çadırı (Taşıma Çantalı): 599 TL // Krone Pickleball Raket Seti: 499 TL // Gokidy Handminton Seti: 399 TL // Mounty Fileli Deniz Yatağı (110x70 cm): 249 TL // Plaj Raket Seti: 249 TL //

#7
Foto - ŞOK Aktüel 10 Haziran 2026 Kataloğu yayınlandı: Süpürgeden plaj ürünlerine kadar dev indirim!

Grundig 75" GG 950A 4K Google TV (OLED / 4K): 54.999 TL // Grundig 65" GG 950A 4K Google TV (OLED / 4K): 32.999 TL // Skytech 65ST4105 65" 4K Android Led TV (3840x2160 Çözünürlük): 23.999 TL // Grundig 50" GG 750A 4K Google TV (OLED / 4K): 23.999 TL // Samsung AR24CXFCAWKN/SK 24000 BTU Duvar Tipi Inverter Klima: 46.999 TL //

#8
Foto - ŞOK Aktüel 10 Haziran 2026 Kataloğu yayınlandı: Süpürgeden plaj ürünlerine kadar dev indirim!

Samsung WW11DG5B24AEAH 11 KG Çamaşır Makinesi: 27.499 TL // Profilo BD2156WFVN Çift Kapılı No Frost Buzdolabı: 26.999 TL // Samsung DW60M5052FW/TR 5 Programlı Bulaşık Makinesi: 19.999 TL // Regal KM 90001 B 100 Çamaşır Kurutma Makinesi (9 KG): 14.999 TL // Altus AL 5104 E Sandık Tipi Derin Dondurucu: 11.999 TL //

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