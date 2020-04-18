2020-04-18 22:49:40 Vatandaşın başı dertte
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında berber ve kuaförlerin kapatılmasıyla birlikte erkekler evde tıraş olmaya başladı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında berber ve kuaförlerin kapatılmasıyla birlikte erkekler evde tıraş olmaya başladı.
Vatandaşların sosyalleşmesini engellemek için kafelerden kahvehanelere kadar birçok yer İçişleri Bakanlığı kararıyla kapatıldı.
Kapatılan işletmeler arasında berberler ve kuaförler de yer aldı.
Özellikle berberlerin kapatılmasının ardından erkekler saç-sakal tıraşlarını evde yapmaya başladı.
Hal böyle olunca da tıraş makinelerine olan rağbet de arttı.
Saçlarını kendileri kesmeye çalışan bazı vatandaşlar acemiliklerinin kurbanı oldu.
Saçlarını kesen vatandaşlar son hallerini sosyal medyada paylaştı.
Paylaşılan fotoğraflar görenleri gülümsetti.
Koronavirüs, berberlerin öneminin de öğrenilmesine vesile oldu.
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