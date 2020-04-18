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Gündem
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Vatandaşın başı dertte

2020-04-18 22:49:40
Vatandaşın başı dertte

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında berber ve kuaförlerin kapatılmasıyla birlikte erkekler evde tıraş olmaya başladı.

#1
Foto - Vatandaşların sosyalleşmesini engellemek için kafelerden kahvehanelere kadar birçok yer İçişleri Bakanlığı kararıyla kapatıldı.

Vatandaşların sosyalleşmesini engellemek için kafelerden kahvehanelere kadar birçok yer İçişleri Bakanlığı kararıyla kapatıldı.

#2
Foto - Kapatılan işletmeler arasında berberler ve kuaförler de yer aldı.

Kapatılan işletmeler arasında berberler ve kuaförler de yer aldı.

#3
Foto - Özellikle berberlerin kapatılmasının ardından erkekler saç-sakal tıraşlarını evde yapmaya başladı.

Özellikle berberlerin kapatılmasının ardından erkekler saç-sakal tıraşlarını evde yapmaya başladı.

#4
Foto - Hal böyle olunca da tıraş makinelerine olan rağbet de arttı.

Hal böyle olunca da tıraş makinelerine olan rağbet de arttı.

#5
Foto - Saçlarını kendileri kesmeye çalışan bazı vatandaşlar acemiliklerinin kurbanı oldu.

Saçlarını kendileri kesmeye çalışan bazı vatandaşlar acemiliklerinin kurbanı oldu.

#6
Foto - Saçlarını kesen vatandaşlar son hallerini sosyal medyada paylaştı.

Saçlarını kesen vatandaşlar son hallerini sosyal medyada paylaştı.

#7
Foto - Paylaşılan fotoğraflar görenleri gülümsetti.

Paylaşılan fotoğraflar görenleri gülümsetti.

#8
Foto - Koronavirüs, berberlerin öneminin de öğrenilmesine vesile oldu.

Koronavirüs, berberlerin öneminin de öğrenilmesine vesile oldu.

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